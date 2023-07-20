Невролог Алехина: чашка эспрессо снижает риск болезни Альцгеймера

"Кофе может затормозить процесс, который, как считается, связан с возникновением состояния, вызывающего кражу нашего разума. Хотя точные механизмы, вызывающие болезнь Альцгеймера, до сих пор неясны, эксперты считают, что ключевую роль играет белок, называемый тау", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Кофе эспрессо является одним из самых известных напитков во всем мире, а употребление эспрессо стало привычкой во многих странах благодаря его приятному вкусу. При умеренном употреблении этот напиток может оказать благотворное влияние на здоровье человека благодаря своим биологическим свойствам".

Соединения, обнаруженные в порции эспрессо, могут помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера.Этот белок может помочь стабилизировать структуры в мозгу здоровых людей, но он также может слипаться в нитевидные структуры, называемые фибриллами, что создает проблемы с правописанием.Многочисленные исследования сообщают, что умеренное, а иногда даже высокое потребление кофе оказывает нейропротекторный эффект против двух наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний — болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.Чтобы проверить эту теорию, исследовательская группа тестировала порции эспрессо против укороченной формы тау-белка в лаборатории в течение 40 часов.Исследователи заметили, что тау-фибриллы оставались короче и не образовывали более крупных клубков при увеличении концентрации экстракта эспрессо. Более того, эти укороченные фибриллы оказались нетоксичными для клеток человека.Ранее МедикФорум писал о пользе абрикосов.

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