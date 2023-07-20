Невролог Алехина: чашка эспрессо снижает риск болезни Альцгеймера
Новое исследование подчеркивает защитную активность кофейного напитка против нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Соединения, обнаруженные в порции эспрессо, могут помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера.
"Кофе может затормозить процесс, который, как считается, связан с возникновением состояния, вызывающего кражу нашего разума. Хотя точные механизмы, вызывающие болезнь Альцгеймера, до сих пор неясны, эксперты считают, что ключевую роль играет белок, называемый тау", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Этот белок может помочь стабилизировать структуры в мозгу здоровых людей, но он также может слипаться в нитевидные структуры, называемые фибриллами, что создает проблемы с правописанием.
"Кофе эспрессо является одним из самых известных напитков во всем мире, а употребление эспрессо стало привычкой во многих странах благодаря его приятному вкусу. При умеренном употреблении этот напиток может оказать благотворное влияние на здоровье человека благодаря своим биологическим свойствам".
Многочисленные исследования сообщают, что умеренное, а иногда даже высокое потребление кофе оказывает нейропротекторный эффект против двух наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний — болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.
Чтобы проверить эту теорию, исследовательская группа тестировала порции эспрессо против укороченной формы тау-белка в лаборатории в течение 40 часов.
Исследователи заметили, что тау-фибриллы оставались короче и не образовывали более крупных клубков при увеличении концентрации экстракта эспрессо. Более того, эти укороченные фибриллы оказались нетоксичными для клеток человека.
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