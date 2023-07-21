Невролог Алехина назвала 5 факторах риска, которые повреждают ваш мозг

«Низкий кровоток является предиктором болезни Альцгеймера номер один при визуализации мозга. Как вы получаете низкий кровоток? Кофеин, никотин, алкоголь, малоподвижный образ жизни и избыточный вес», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Он увеличивает кортизол, вы не хотите повышать кортизол, он откладывает жир вокруг вашего живота. Он уменьшает ваш гиппокамп».

Когда наш мозг работает правильно, мы можем оптимально функционировать во всех сферах нашей жизни.Однако доктор сказала, что когда наш мозг обеспокоен, будь то из-за таких факторов, как Covid, травма головы, недостаток сна или хронический стресс, это может привести к негативным последствиям, таким как печаль, плохое здоровье, финансовые трудности и снижение успеха.Первым фактором риска является кровоток.Негативное воздействие кофеина на мозг. В то время как небольшое количество кофеина обычно считается нормальным, чрезмерное потребление может иметь неблагоприятные последствия.Кроме того, кофеин сужает кровоток на 30 процентов, создавая ложное ощущение энергии и блокируя химические сигналы, указывающие на потребность во сне. Это часто приводит к зависимости от кофеина и «плохому циклу» недосыпания.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака почки.

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