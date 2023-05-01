Невролог Алехина назвала 8 наиболее распространенных симптомов - «каждый инсульт выглядит по-разному»
Невролог поделилась своим опытом в отношении мозгового приступа.
«Инсульт возникает, когда ваш мозг лишается кислорода — либо из-за тромба, который останавливает кровоток, либо из-за кровотечения. Как только ваш мозг теряет кислород, ваши клетки начинают умирать, и вы теряете функционирование всего, за что отвечала эта область вашего мозга»., - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Существует широкий спектр симптомов, и инсульт может быть трудно диагностировать. Однако есть восемь, о которых люди знают лучше всего.
Одним из наиболее ярких признаков инсульта является заметное опущение одной стороны лица, особенно если оно возникает внезапно. Еще одним возможным признаком недостатка кислорода в клетках мозга является неспособность поднять обе руки и удерживать их в таком положении.
Тяжелая и внезапная потеря памяти или спутанность сознания также могут быть признаком инсульта. Повреждение головного мозга, вызванное инсультом, может привести к потере равновесия, возникновению головокружения или головокружения и падению.
"Инсульт также может затруднить глотание, хотя вряд ли это будет инсульт, если это единственный симптом заболевания. Обратите внимание на мгновенную потерю чувствительности на одной стороне тела".
Признаки инсульта
- Опущение лица
- Слабость рук
- Проблемы с речью
- Затуманенное зрение
- Внезапная потеря памяти
- Потеря баланса
- Затруднение глотания
- Потеря чувствительности на одной стороне тела
Ранее МедикФорум писал об утомляемости как признаке рака.
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