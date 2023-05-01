Невролог Алехина назвала 8 наиболее распространенных симптомов - «каждый инсульт выглядит по-разному»

«Инсульт возникает, когда ваш мозг лишается кислорода — либо из-за тромба, который останавливает кровоток, либо из-за кровотечения. Как только ваш мозг теряет кислород, ваши клетки начинают умирать, и вы теряете функционирование всего, за что отвечала эта область вашего мозга»., - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Инсульт также может затруднить глотание, хотя вряд ли это будет инсульт, если это единственный симптом заболевания. Обратите внимание на мгновенную потерю чувствительности на одной стороне тела".

Опущение лица

Слабость рук

Проблемы с речью

Затуманенное зрение

Внезапная потеря памяти

Потеря баланса

Затруднение глотания

Потеря чувствительности на одной стороне тела

Существует широкий спектр симптомов, и инсульт может быть трудно диагностировать. Однако есть восемь, о которых люди знают лучше всего.Одним из наиболее ярких признаков инсульта является заметное опущение одной стороны лица, особенно если оно возникает внезапно. Еще одним возможным признаком недостатка кислорода в клетках мозга является неспособность поднять обе руки и удерживать их в таком положении.Тяжелая и внезапная потеря памяти или спутанность сознания также могут быть признаком инсульта. Повреждение головного мозга, вызванное инсультом, может привести к потере равновесия, возникновению головокружения или головокружения и падению.Ранее МедикФорум писал об утомляемости как признаке рака.

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