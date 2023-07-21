Врач Строков назвал продукты, которые делают кишечник здоровым

«Ферментированные продукты могут улучшить настроение, иммунную систему, улучшить сон и уменьшить боли, которые приходят с возрастом», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Идея состоит в том, что по мере того, как мы становимся старше, количество и разнообразие микробов в нашем кишечнике снижается, что способствует хроническому воспалению и множеству возрастных заболеваний».

«С возрастом мы склонны к развитию такого рода воспалительных состояний».

Здоровое питание — одно из лучших средств защиты от нездорового старения, которое вы можете добавить в свой арсенал. Некоторые продукты кажутся более действенными, чем другие.Вы можете выбрать различные ферментированные продукты,Употребление ферментированных продуктов может помочь омолодить кишечные микробы, благодаря чему вы почувствуете себя лучше. Основная причина, по которой ферментированные продукты могут способствовать здоровому старению, заключается в их способности ослаблять воспаление.Однако употребление ферментированных продуктов помогает остановить этот основной процесс, потенциально защищая вас от целого ряда проблем со здоровьем.Одним из механизмов, который может уменьшить воспаление, является выработка лактата. Когда вы едите ферментированные продукты, они напрямую взаимодействуют с вашим микробиомом, производя вещество.Лактат может фактически увеличить определенный подтип Т-клеток в иммунной системе, называемых Т-регуляторными клетками.Ранее МедикФорум писал о симптоме рака почки.

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