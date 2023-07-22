Эндокринолог Гуреева назвала 5 малоизвестных признаков диабета

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Эндокринолог Гуреева назвала 5 малоизвестных признаков диабета


Эндокринолог предупредила, что люди с диабетом 2 типа могут оставаться недиагностированными в течение многих лет, поскольку симптомы трудно обнаружить.


Диабет — это пожизненное и изменяющее жизнь состояние, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким.

Когда речь идет о диабете, важно как можно скорее обратиться к врачу за консультацией и лечением.

Существует пять «менее известных» симптомов заболевания.

Это:
  • Раны заживают дольше, чем обычно
  • Онемение или покалывание в руках или ногах
  • Сухость кожи и зуд
  • Нечеткое зрение
  • Эректильная дисфункция.


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"Порезы, язвы или раны могут заживать дольше, чем обычно, потому что высокий уровень сахара в крови может ухудшить способность организма к правильному заживлению. Ощущение покалывания, онемения или покалывания в руках или ногах из-за повреждения нервов в результате высокого уровня сахара в крови", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


Диабет может вызвать сухость кожи из-за обезвоживания и нарушения кровообращения. Также может присутствовать зуд, особенно в голенях и ступнях.

Высокий уровень сахара в крови также может вызывать временные изменения в хрусталике глаза, что приводит к нечеткому зрению.

«И, наконец, диабет может влиять на кровоток и нервную функцию, что может способствовать трудностям в достижении или поддержании эрекции (эректильная дисфункция). Как и любой симптом, они также могут быть вызваны другими факторами или состояниями, не связанными с диабетом».



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Другие симптомы диабета



Учащенное мочеиспускание, особенно ночью, и чрезмерная жажда, постоянное чувство жажды и необходимость пить большое количество жидкости. Потеря веса и повышенный голод также очень распространены.



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