Эндокринолог Гуреева назвала 5 малоизвестных признаков диабета
Эндокринолог предупредила, что люди с диабетом 2 типа могут оставаться недиагностированными в течение многих лет, поскольку симптомы трудно обнаружить.
Диабет — это пожизненное и изменяющее жизнь состояние, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким.
Когда речь идет о диабете, важно как можно скорее обратиться к врачу за консультацией и лечением.
Существует пять «менее известных» симптомов заболевания.
Это:
- Раны заживают дольше, чем обычно
- Онемение или покалывание в руках или ногах
- Сухость кожи и зуд
- Нечеткое зрение
- Эректильная дисфункция.
"Порезы, язвы или раны могут заживать дольше, чем обычно, потому что высокий уровень сахара в крови может ухудшить способность организма к правильному заживлению. Ощущение покалывания, онемения или покалывания в руках или ногах из-за повреждения нервов в результате высокого уровня сахара в крови", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Диабет может вызвать сухость кожи из-за обезвоживания и нарушения кровообращения. Также может присутствовать зуд, особенно в голенях и ступнях.
Высокий уровень сахара в крови также может вызывать временные изменения в хрусталике глаза, что приводит к нечеткому зрению.
«И, наконец, диабет может влиять на кровоток и нервную функцию, что может способствовать трудностям в достижении или поддержании эрекции (эректильная дисфункция). Как и любой симптом, они также могут быть вызваны другими факторами или состояниями, не связанными с диабетом».
Другие симптомы диабета
Учащенное мочеиспускание, особенно ночью, и чрезмерная жажда, постоянное чувство жажды и необходимость пить большое количество жидкости. Потеря веса и повышенный голод также очень распространены.
Ранее МедикФорум писал о бессимптомной гипертонии.
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