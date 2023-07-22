Эндокринолог Гуреева назвала 5 малоизвестных признаков диабета

Раны заживают дольше, чем обычно

Онемение или покалывание в руках или ногах

Сухость кожи и зуд

Нечеткое зрение

Эректильная дисфункция.

"Порезы, язвы или раны могут заживать дольше, чем обычно, потому что высокий уровень сахара в крови может ухудшить способность организма к правильному заживлению. Ощущение покалывания, онемения или покалывания в руках или ногах из-за повреждения нервов в результате высокого уровня сахара в крови", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«И, наконец, диабет может влиять на кровоток и нервную функцию, что может способствовать трудностям в достижении или поддержании эрекции (эректильная дисфункция). Как и любой симптом, они также могут быть вызваны другими факторами или состояниями, не связанными с диабетом».

Другие симптомы диабета

Диабет — это пожизненное и изменяющее жизнь состояние, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким.Когда речь идет о диабете, важно как можно скорее обратиться к врачу за консультацией и лечением.Это:Диабет может вызвать сухость кожи из-за обезвоживания и нарушения кровообращения. Также может присутствовать зуд, особенно в голенях и ступнях.Высокий уровень сахара в крови также может вызывать временные изменения в хрусталике глаза, что приводит к нечеткому зрению.Учащенное мочеиспускание, особенно ночью, и чрезмерная жажда, постоянное чувство жажды и необходимость пить большое количество жидкости. Потеря веса и повышенный голод также очень распространены.Ранее МедикФорум писал о бессимптомной гипертонии.

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