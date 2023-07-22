Гепатолог Южнова: признак рака печени может появиться у вас в глазах

«На ранних стадиях рака печени вы не заметите никаких симптомов в глазах. Однако по мере прогрессирования заболевания печень может начать отказывать, что приводит к желтухе и пожелтению тканей, включая кожу и белки глаз. Белая часть глаза может начать приобретать желтый оттенок, и это усиливается при более высоких уровнях желтухи», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.





«Накопление желчи в пораженной печени повышает уровень билирубина в крови и тканях, что приводит к желтухе. Это вызывает желтую пигментацию тканей, включая кожу и белки глаз».

Рак печени не является одним из тех, кто делает большой шаг вперед, оставляя многих больных не подозревающими о состоянии до более поздних стадий.В ваших глазах может появиться один предупреждающий знак.Желтуха присутствует примерно у 19–40 процентов пациентов со смертельным исходом.Этот признак появляется, когда печень начинает отказывать и накапливаться желчь.Ключевая функция печени — фильтровать всю кровь в организме и расщеплять такие вещества, как алкоголь и продукты метаболизма. Печеньтакже вырабатывает желчь — жидкость, которая помогает переваривать жиры и выводить отходы.Как только вы обнаружите этот предупреждающий знак, вам следует «проконсультироваться со своим врачом общей практики» и «Хотя желтуха не является окончательным признаком рака печени, важно пройти обследование.Ранее МедикФорум писал о бессимптомной гипертонии.

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