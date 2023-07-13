Гепатолог Южнова назвала 2 симптома рака печени, которые можно принять за расстройство желудка

«Признаки и симптомы рака печени часто не проявляются до поздних стадий заболевания, но иногда они могут проявиться раньше. Если вы обратитесь к врачу, когда впервые заметите симптомы, ваш рак может быть диагностирован раньше, когда лечение, скорее всего, будет полезным», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Чувство сытости после небольшого приема пищи

Тошнота или рвота.

«На самом деле, многие из этих симптомов, скорее всего, вызваны другими состояниями. Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, важно, чтобы они были проверены врачом, чтобы можно было найти причину и при необходимости вылечить».

Потеря веса (без усилий)

Потеря аппетита

Увеличение печени, ощущаемое как распирание под ребрами справа

Увеличение селезенки, ощущаемое как распирание под ребрами слева

Боль в животе (животе) или возле правой лопатки

Отек или скопление жидкости в брюшной полости

Зуд

Пожелтение кожи и глаз (желтуха).

Это восьмая по распространенности причина смерти от рака. Как и при любом заболевании, чем раньше вы заметите симптомы, тем раньше вы сможете обратиться за помощью. Но в случае этого заболевания симптомы могут не проявляться до более поздних стадий, что делает его особенно смертельным.По этой причине важно знать о любых потенциальных предупреждающих знаках.Иногда симптомы могут появиться раньше.Однако признаки рака печени могут быть ошибочно приняты за что-то другое.Южнова назвала 2 два симптома рака печени:Это также признаки расстройства желудка, при этом чувство сытости, вздутие живота и тошноту в качестве общих признаков.Диспепсия – это ощущение дискомфорта после еды. Это также может привести к боли в животе — еще одному признаку рака печени. Многие симптомы рака печени связаны с другими проблемами со здоровьем.Ранее МедикФорум писал о дистрофии мозга из-за водки.

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