Гепатолог Южнова назвала 2 симптома рака печени, которые можно принять за расстройство желудка

0 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/7298905/
Гепатолог Южнова назвала 2 симптома рака печени, которые можно принять за расстройство желудка


Чем раньше вы обнаружите симптомы, тем больше у вас шансов успешно вылечиться от болезни.


Это восьмая по распространенности причина смерти от рака. Как и при любом заболевании, чем раньше вы заметите симптомы, тем раньше вы сможете обратиться за помощью. Но в случае этого заболевания симптомы могут не проявляться до более поздних стадий, что делает его особенно смертельным.

По этой причине важно знать о любых потенциальных предупреждающих знаках.

Иногда симптомы могут появиться раньше.

«Признаки и симптомы рака печени часто не проявляются до поздних стадий заболевания, но иногда они могут проявиться раньше. Если вы обратитесь к врачу, когда впервые заметите симптомы, ваш рак может быть диагностирован раньше, когда лечение, скорее всего, будет полезным», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Однако признаки рака печени могут быть ошибочно приняты за что-то другое.


Рак желудка: эти 3 ранних признака онкологии имитируют «симптомы обычных заболеваний»


Южнова назвала 2 два симптома рака печени:
  • Чувство сытости после небольшого приема пищи
  • Тошнота или рвота.
Это также признаки расстройства желудка, при этом чувство сытости, вздутие живота и тошноту в качестве общих признаков.

Диспепсия – это ощущение дискомфорта после еды. Это также может привести к боли в животе — еще одному признаку рака печени. Многие симптомы рака печени связаны с другими проблемами со здоровьем.


Онколог Воробьев: 4 симптома, которые говорят о ранних стадиях рака


«На самом деле, многие из этих симптомов, скорее всего, вызваны другими состояниями. Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, важно, чтобы они были проверены врачом, чтобы можно было найти причину и при необходимости вылечить».

Другие «наиболее распространенные» симптомы рака печени:
  • Потеря веса (без усилий)
  • Потеря аппетита
  • Увеличение печени, ощущаемое как распирание под ребрами справа
  • Увеличение селезенки, ощущаемое как распирание под ребрами слева
  • Боль в животе (животе) или возле правой лопатки
  • Отек или скопление жидкости в брюшной полости
  • Зуд
  • Пожелтение кожи и глаз (желтуха).


Ранее МедикФорум писал о дистрофии мозга из-за водки.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Симптомы рака печени: признаки на груди и коже, которые трудно обнаружить
3 признака в вашем животе, которые указывают на рак печени - гепатолог Южнова
Признаки рака печени: гепатолог назвал необычные «гриппоподобные симптомы»
Теги : симптомы больной печени, рак печени, советы врачей
Нутрициолог Строков назвал антивозрастные «суперпродукты», которые является «ключом к молодости»
Эндокринолог Гуреева объяснила, можно ли пить алкоголь диабетикам
Диетолог Арзамасцев: авокадо является жирным и калорийным продуктом