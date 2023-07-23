Врач Андреева: с помощью этого вида спорта вы предотвратите слабоумие

спорт/упражнения,

здоровое питание,

избегание стресса и

тренировка ума (также через социальные контакты).

"Так называемое спортивное ориентирование может быть мерой профилактики деменции. В беговом спорте на местности установлено несколько контрольных точек, которые вам предстоит найти самостоятельно с помощью карты и компаса", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Исследовано влияние спортивного ориентирования на гиппокамп

Ориентирование как «практическая система тренировки мозга»

"Практики спортивного ориентирования (средний уровень) сообщили о большем использовании аллоцентрической и эгоцентрической пространственной обработки и имели лучшую субъективную пространственную память, чем контрольные группы".

В ходе исследования изучалось влияние спортивного ориентирования на гиппокамп. Эта область мозга, среди прочего, играет решающую роль в памяти и пространственной ориентации. При болезни Альцгеймера, наиболее распространенной форме деменции, нервные клетки и соединения нервных клеток постепенно умирают, и возникают такие симптомы, как нарушения памяти, потери и проблемы с ориентацией.Результаты показывают, что ориентирование является жизнеспособной системой тренировки мозга для противодействия возрастному снижению когнитивных функций.Ранее МедикФорум писал об опасности висцерального жира.

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