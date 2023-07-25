Врач Андреева: оттенок белков глаз сигнализирует о серьезном дефиците витамина В12





«Витамин B12 также известен как «витамин энергии», играя центральную роль в ряде процессов в организме — от поддержания здоровья нервов и клеток крови до участия в формировании ДНК», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Типичные признаки дефицита B12 включают головокружение и усталость, однако более необычные симптомы включают частые приступы покалывания и бледный желтоватый оттенок кожи и белков глаз».

«У нас в три раза больше шансов стать дефицитом витамина B12 после 60 лет».

Витамин B12 является одним из таких витаминов и необходим организму для создания здоровых эритроцитов. Без достаточного количества B12 может не хватить эритроцитов для переноса кислорода по телу, что приводит к различным побочным эффектам. В крайних случаях это может привести к повреждению нервов и сердечной недостаточности.Чем раньше вы обнаружите дефицит B12, тем быстрее вы сможете его вылечить — либо изменив свой рацион, приняв добавки, либо сделав инъекции у своего лечащего врача.B12 играет жизненно важную роль в производстве ДНК, необходимой для образования эритроцитов. Дефицит приводит к мегалобластной анемии, в результате чего эритроциты становятся большими, хрупкими и восприимчивыми к разрушению.Это приводит к избытку билирубина, который вызывает желтоватый оттенок кожи и глаз.Ощущение покалывания в руках и ногах может возникнуть, когда у вас низкий уровень витамина B12, поскольку B12 необходим для производства миелина, который образует защитный слой вокруг ваших нервов.Пожилые люди более склонны к развитию дефицита B12.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

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