Кардиолог Варфоломеев дал 4 совета как справиться со стрессом и сохранить сердце здоровым
Определенные изменения образа жизни пострадавшим, чтобы свести к минимуму риск высокого кровяного давления. Потому что это может быть опасно, привести к сердечной недостаточности или инсульту.
Стресс повреждает сердце и сосуды
Стресс и проблемы с психикой повреждает сердце и кровеносные сосуды.
"В период с 2011 по 2021 год количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось бы примерно на 17 процентов, а в связи с психическими диагнозами — примерно на 37 процентов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Помимо курения и чрезмерного употребления алкоголя, постоянный стресс является одним из наиболее важных предотвратимых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Кардиолог Варфоломеев дал 4 совета, которые помогут справиться со стрессом и сохранить сердце здоровым.
1. Вы устали? Тогда отдыхайте без угрызений совести. Если вы чувствуете, что с трудом справляетесь с повседневной жизнью: Отдохните без угрызений совести, чтобы восстановить силы. Если спорт слишком напряжен для вас, достаточно короткой прогулки и сна.
2. Вы напряжены? Сделайте себе одолжение. Если вы обнаружите, что постоянно ссоритесь или обижаетесь на других, сделайте то, что, как вы знаете, вас расслабляет.
"Для некоторых это упражнения или медитация. Для других немного хорошего самочувствия дома, новый сериал Netflix или час наедине с кофе, пирожным и журналом".
3. Вы чувствуете себя вялым? Позаботьтесь о ком-нибудь. Вы можете обнаружить, что у вас «действительно нет никаких проблем» и что вы «в порядке». В то же время вы чувствуете себя бессильным и дезориентированным, а также скучающим. Это поможет вам поставить других людей на первое место.
"Заботьтесь о ком-то, помогайте другим".
4. Слишком занят? Подумайте о смысле всего этого. Тот, кто хорошо организовал свою жизнь и ведет ее прагматично и энергично, часто чувствует себя хорошо смазанным механизмом: все идет, но работа никогда не заканчивается. Здесь полезно узнать больше о личном значении ваших собственных усилий.
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