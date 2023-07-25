Кардиолог Варфоломеев дал 4 совета как справиться со стрессом и сохранить сердце здоровым

Стресс повреждает сердце и сосуды

"В период с 2011 по 2021 год количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось бы примерно на 17 процентов, а в связи с психическими диагнозами — примерно на 37 процентов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Для некоторых это упражнения или медитация. Для других немного хорошего самочувствия дома, новый сериал Netflix или час наедине с кофе, пирожным и журналом".

"Заботьтесь о ком-то, помогайте другим".

Стресс и проблемы с психикой повреждает сердце и кровеносные сосуды.Помимо курения и чрезмерного употребления алкоголя, постоянный стресс является одним из наиболее важных предотвратимых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.Если вы чувствуете, что с трудом справляетесь с повседневной жизнью: Отдохните без угрызений совести, чтобы восстановить силы. Если спорт слишком напряжен для вас, достаточно короткой прогулки и сна.Если вы обнаружите, что постоянно ссоритесь или обижаетесь на других, сделайте то, что, как вы знаете, вас расслабляет.Вы можете обнаружить, что у вас «действительно нет никаких проблем» и что вы «в порядке». В то же время вы чувствуете себя бессильным и дезориентированным, а также скучающим. Это поможет вам поставить других людей на первое место.Тот, кто хорошо организовал свою жизнь и ведет ее прагматично и энергично, часто чувствует себя хорошо смазанным механизмом: все идет, но работа никогда не заканчивается. Здесь полезно узнать больше о личном значении ваших собственных усилий.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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