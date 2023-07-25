Врач Захарова: здоровый образ жизни продлевает жизнь в среднем на 23 года

"Восемь привычек как здоровый образ жизни: быть физически активным, не курить, хорошо справляться со стрессом, хорошо питаться, не пить чрезмерно, хорошо и регулярно спать, иметь позитивные социальные отношения и не зависеть от болеутоляющих средств", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Чем раньше, тем лучше, но даже если вы сделаете небольшое изменение в свои 40, 50 или 60 лет, это все равно принесет пользу».

Риск рака увеличивается при нездоровом образе жизни

При здоровом образе жизниЭто результат анализа многолетнего исследования.Команда проанализировала данные более 700 000 человек в возрасте от 40 до 99 лет.Врачи установили, что переход на здоровый образ жизни увеличивает продолжительность жизни даже в пожилом возрасте.Образ жизни также играет важную роль в снижении риска развития рака. К факторам риска рака относятся алкоголь, низкая физическая активность, нездоровое питание, ожирение, красное и переработанное мясо, сладкие напитки, употребление табака и воздействие ультрафиолетового излучения.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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