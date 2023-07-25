Врач Захарова: здоровый образ жизни продлевает жизнь в среднем на 23 года
Нездоровый образ жизни приводит к значительному сокращению продолжительности жизни. Новое исследование выявило восемь привычек, которые могут добавить годы жизни. И исследователи говорят: даже в возрасте 60 лет небольшие изменения по-прежнему приносят большую пользу.
При здоровом образе жизни 40-летние мужчины могут прожить в среднем на 23,7 года дольше, чем при очень вредном. Для женщин эта разница составляет 22,6 года. Это результат анализа многолетнего исследования.
Команда проанализировала данные более 700 000 человек в возрасте от 40 до 99 лет.
"Восемь привычек как здоровый образ жизни: быть физически активным, не курить, хорошо справляться со стрессом, хорошо питаться, не пить чрезмерно, хорошо и регулярно спать, иметь позитивные социальные отношения и не зависеть от болеутоляющих средств", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Врачи установили, что переход на здоровый образ жизни увеличивает продолжительность жизни даже в пожилом возрасте.
«Чем раньше, тем лучше, но даже если вы сделаете небольшое изменение в свои 40, 50 или 60 лет, это все равно принесет пользу».
Риск рака увеличивается при нездоровом образе жизни
Образ жизни также играет важную роль в снижении риска развития рака. К факторам риска рака относятся алкоголь, низкая физическая активность, нездоровое питание, ожирение, красное и переработанное мясо, сладкие напитки, употребление табака и воздействие ультрафиолетового излучения.
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