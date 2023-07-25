Диетолог Пономарева рассказала как ускорить метаболизм и быстрее похудеть

"Лучший способ ускорить обмен веществ — это упражнения. Неважно, выполняете ли вы тренировку HIIT дома или расслабляетесь с помощью легкой последовательности йоги, главное, чтобы вы двигали своим телом", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Управление стрессом и восстановление

Продукты, богатые питательными веществами

"Только тогда ваше тело сможет работать наилучшим образом и ускорить метаболизм", - утверждает Пономарева.

"Совет: углеводы вечером утомляют и могут положительно сказаться на сне".

Выходите на свежий воздух

"Проводите не менее получаса на улице при дневном свете каждый день".

Для большинства стресс является неотъемлемой частью повседневной жизни, и его трудно избежать. Может быть, вы выделяете 15 минут в день, чтобы побыть наедине с собой. Почитайте книгу, примите ванну или сделайте что-нибудь еще, что доставляет вам удовольствие. Самое главное, что это расслабляет вас.Обеспечьте свой организм продуктами, богатыми питательными веществами и достаточным количеством белков.спите не менее шести-восьми часов каждую ночь. Кроме того, следует следить за качеством сна.Даже когда солнце не светит, ваше тело усваивает витамин D. Витамин D и физические упражнения на свежем воздухе могут оказать положительное влияние на ваш метаболизм.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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