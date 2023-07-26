Эндокринолог Гуреева: перекус после 9 вечера повышает риск диабета и сердечных заболеваний

"У людей, которые съедали большую часть своих закусок после 9 вечера, наблюдались более сильные всплески сахара в крови по сравнению с теми, кто перекусывал раньше. У этой группы также было обнаружено более высокое содержание жира в крови. Высокий уровень сахара в крови является фактором риска развития диабета, а слишком большое количество жира в крови может увеличить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Закуски, такие как фрукты или овощи, давали лучшую реакцию на содержание жира и инсулина в крови по сравнению с обработанными продуктами, такими как печенье и пирожные".

То, что вы едите, а также то, что вы едите, также может влиять на ваше здоровье. Исследование показало, что ночные перекусы могут увеличить риск диабета и сердечных заболеваний.В рамках исследования исследователи использовали данные 1000 человек. Во время этого участники вели дневник питания и получали мониторы уровня сахара в крови, чтобы отслеживать влияние того, что они ели.Это показало, что большинство людей ели два перекуса в день. Каждый третий участник был заклеймен как «поздний перекус», потребляя больше всего перекусов после 9 вечера, а не между приемами пищи.Было отмечено, что люди, которые перекусывали более качественными продуктами, классифицируемыми как продукты, содержащие значительное количество питательных веществ по отношению к содержащимся калориям, имели лучшие телесные реакции. Качество закусок по-прежнему важнее для организма, чем частота их употребления.Ранее МедикФорум писал о скрытой соли в сладостях.

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