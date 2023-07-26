Кардиолог Варфоломеев назвал 8 распространенных симптомов миокардита

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Кардиолог Варфоломеев назвал 8 распространенных симптомов миокардита


Если не лечить, болезнь может привести к долгосрочному повреждению сердца.


Многие проблемы с сердцем могут быть связаны с привычками образа жизни, с неправильным питанием, отсутствием физических упражнений и курением, которые связаны с такими факторами риска, как высокий уровень холестерина и атеросклероз.

Однако есть одно заболевание, поражающее сердце, которое мы не можем контролировать.

Миокардит вызывает воспаление сердечной мышцы и обычно вызывается инфекцией в организме, такой как простуда, грипп или даже Covid. Хотя многие пациенты полностью выздоравливают, это также может привести к рубцеванию и повреждению органа.

«Миокардит может развиться внезапно, может быть рецидивирующим или длительным (хроническим). Большинство людей выздоравливают без каких-либо длительных последствий. Но в редких случаях, если воспаление сильное, миокардит может оставить рубец на сердечной мышце. Это повреждение означает, что сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь и кислород по всему телу. В некоторых случаях это может привести к тому, что сердечная мышца станет больше и со временем ослабеет», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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Варфоломеев назвал 8 симптомов:
  • Боль или дискомфорт в груди или чувство стеснения в груди
  • Одышка в состоянии покоя или при активности, или в определенных положениях, например лежа
  • Необычная усталость
  • Сердцебиение (как будто ваше сердце трепещет, учащается или стучит) 
  • Нерегулярное сердцебиение
  • Чувство головокружения или обморока
  • Гриппоподобные симптомы, такие как высокая температура, головные боли, ломота в теле, боль в суставах или боль в горле. 
  • Отек рук, ног, лодыжек или стоп. 

Ранняя диагностика и лечение могут помочь вам чувствовать себя лучше и снизить риск долгосрочных осложнений миокардита.



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