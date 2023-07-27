Нутрициолог Строков дал рецепт бананового чая, который поможет быстро уснуть

«Люди все время спрашивают меня: какие есть хорошие, полезные продукты для сна?», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Бананы на самом деле называют природным снотворным. Они насыщены магнием. Я хочу рассказать вам о напитке, который поможет вам заснуть перед сном. Это называется банановый чай».

«Позвольте ему кипеть в течение трех-пяти минут или пока банан не станет коричневым».

Киви - способствуют выработке серотонина в мозгу, который является успокаивающим гормоном.

Йогурт – содержит кальций, который является «очень важным» побочным продуктом процесса сна.

Ананас содержит большое количество мелатонина, который переводит вас в состояние спокойного бодрствования, что способствует засыпанию.





Сон часто ускользает от нас, когда мы больше всего в нем нуждаемся, но есть простые способы увеличить ваши шансы на качественный сон. К счастью, роль диетических вмешательств в борьбе с плохим сном получает все большее признание.Врач поделиться продуктами, которые могут способствовать «лучшему» сну.Еда номер один в списке врачей — скромный банан.Первым шагом в приготовлении является мытье кожуры банана и обрезка кончика и стебля. Затем вы разрезаете банан пополам. Бросьте его в кипяток.После того, как вы сварите фрукт, вы можете выпить горячую банановую воду и поспать.Добавление этих продуктов в ваш рацион может быть простой мерой, которая поможет вам «лучше спать».Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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