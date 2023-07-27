Нутрициолог Строков дал рецепт бананового чая, который поможет быстро уснуть

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Нутрициолог Строков дал рецепт бананового чая, который поможет быстро уснуть


Хотя проблемы со сном могут быть в вашей повседневной жизни, существуют меры, включая выбор диеты, которые могут способствовать лучшему сну.


Сон часто ускользает от нас, когда мы больше всего в нем нуждаемся, но есть простые способы увеличить ваши шансы на качественный сон. К счастью, роль диетических вмешательств в борьбе с плохим сном получает все большее признание.

Врач поделиться продуктами, которые могут способствовать «лучшему» сну.

«Люди все время спрашивают меня: какие есть хорошие, полезные продукты для сна?», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Еда номер один в списке врачей — скромный банан.

«Бананы на самом деле называют природным снотворным. Они насыщены магнием. Я хочу рассказать вам о напитке, который поможет вам заснуть перед сном. Это называется банановый чай».



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Первым шагом в приготовлении является мытье кожуры банана и обрезка кончика и стебля. Затем вы разрезаете банан пополам. Бросьте его в кипяток.

«Позвольте ему кипеть в течение трех-пяти минут или пока банан не станет коричневым».


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После того, как вы сварите фрукт, вы можете выпить горячую банановую воду и поспать.

Однако, если вы не любите бананы или банановый чай, врач также рекомендует попробовать следующие продукты:
  • Киви - способствуют выработке серотонина в мозгу, который является успокаивающим гормоном.
  • Йогурт – содержит кальций, который является «очень важным» побочным продуктом процесса сна.
  • Ананас содержит большое количество мелатонина, который переводит вас в состояние спокойного бодрствования, что способствует засыпанию.

Добавление этих продуктов в ваш рацион может быть простой мерой, которая поможет вам «лучше спать».



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