Онколог Воробьев назвал малоизвестный ранний симптом рака, который вы можете заметить в компании друзей

«Симптом, при котором я рекомендую вам обратиться к врачу, — это если вы заметили, что чрезмерно устали. Любая усталость, например, когда вы можете обнаружить, что отстаете от своих друзей, когда выходите на прогулку. Если это не может быть объяснено какой-либо веской причиной, то это может быть признаком раннего рака кишечника», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.



Лучший способ защитить себя — это знать и следить за признаками рака кишечника. Они включают кровотечение из вашего зада, кровь в вашем стуле, постоянное изменение привычек туалета, боль или опухоль в вашем животе и необъяснимую потерю веса.

Болезнь может «поразить любого человека в любом возрасте», но 94 процента новых случаев диагностируются у людей старше 50 лет. У каждого 15 мужчины и одной из 18 женщин в течение жизни будет диагностирован рак кишечника.Ни один скрининг не является надежным на 100 процентов, поэтому, если у вас обнаруживаются какие-либо симптомы рака кишечника, обязательно поговорите со своим лечащим врачом.Ранее МедикФорум писал о профилактике гипертонии.

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