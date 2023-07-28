Нутрициолог Строков рекомендует продукты, которые облегчают симптомы артрита
Ферментированные продукты могут облегчить боли, вызванные остеоартритом.
Ферментированные продукты, от кимчи до темпе и квашенной капусты, придают вашим блюдам не только терпкий вкус. Наблюдая огромный бум популярности в последнее десятилетие, продукты, полезные для кишечника, закрепили за собой статус части здорового питания.
По словам врача-нутрициолога, помимо повышения микробиома кишечника и иммунитета, продукты также могут помочь облегчить болезненные симптомы артрита.
«Пополнение кишечного микробиома дружественными микробами также может помочь облегчить боли», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Утверждение врача основано даже на исследованиях более 500 пациентов с остеоартрозом.
Остеоартрит, который характеризуется болезненными и жесткими суставами, считается наиболее распространенным типом артрита.
В рандомизированном контролируемом исследовании участники с этим воспалительным заболеванием выпивали две порции молока, обогащенного лактобациллами, в день.
"После шести месяцев такого диетического режима испытуемые сообщили об уменьшении боли и скованности в коленях", - прокомментировал исследование Строков.
Кроме того, анализы крови показали уменьшение признаков воспаления, которое является ключевым фактором развития артрита.
Хотя ферментированные продукты могут принести «впечатляющую» пользу для здоровья, врач рекомендует начинать постепенно.
"Йогурт с живыми бактериями или чайный гриб — хорошие способы начать".
Цель состоит в том, чтобы еще больше увеличить потребление.
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