Нутрициолог Строков рекомендует продукты, которые облегчают симптомы артрита

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Нутрициолог Строков рекомендует продукты, которые облегчают симптомы артрита


Ферментированные продукты могут облегчить боли, вызванные остеоартритом.


Ферментированные продукты, от кимчи до темпе и квашенной капусты, придают вашим блюдам не только терпкий вкус. Наблюдая огромный бум популярности в последнее десятилетие, продукты, полезные для кишечника, закрепили за собой статус части здорового питания.

По словам врача-нутрициолога, помимо повышения микробиома кишечника и иммунитета, продукты также могут помочь облегчить болезненные симптомы артрита.

«Пополнение кишечного микробиома дружественными микробами также может помочь облегчить боли», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Утверждение врача основано даже на исследованиях более 500 пациентов с остеоартрозом.

Остеоартрит, который характеризуется болезненными и жесткими суставами, считается наиболее распространенным типом артрита.

В рандомизированном контролируемом исследовании участники с этим воспалительным заболеванием выпивали две порции молока, обогащенного лактобациллами, в день.

"После шести месяцев такого диетического режима испытуемые сообщили об уменьшении боли и скованности в коленях", - прокомментировал исследование Строков.


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Кроме того, анализы крови показали уменьшение признаков воспаления, которое является ключевым фактором развития артрита.


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Хотя ферментированные продукты могут принести «впечатляющую» пользу для здоровья, врач рекомендует начинать постепенно.

"Йогурт с живыми бактериями или чайный гриб — хорошие способы начать".

Цель состоит в том, чтобы еще больше увеличить потребление. 


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