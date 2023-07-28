Диетолог Пономарева назвала 3 диеты, которые снижают риск болезни Альцгеймера
В настоящее время нет лекарства от деменции, но, по мнению экспертов, то, что вы едите, может быть частью профилактической стратегии.
Доказательства указывают на то, что может помешать и помочь минимизировать риск заболевания. Новое исследование пришло к выводу, что "западная диета" является фактором риска развития болезни Альцгеймера — наиболее распространенной формы слабоумия.
Такая диета характеризуется продуктами с высоким гликемическим индексом, такими как «багеты, картофель и белый хлеб», которые быстро расщепляются организмом, вызывая быстрое повышение уровня сахара в крови.
«Похоже, что эти продукты и напитки вызывают большее накопление белка у людей с геном APOE-e4. Наличие одной копии этого гена увеличивает риск развития болезни Альцгеймера, а наличие двух копий увеличивает его еще больше», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
С другой стороны, более здоровая диета может снизить риск развития деменции у человека. Соблюдение средиземноморской диеты связано с уменьшением риска болезни Альцгеймера.
Считается, что диета, состоящая из овощей, бобовых, цельного зерна, орехов, оливок и оливкового масла, уменьшает воспаление и окисление; оба из них играют центральную роль в прогрессировании болезни Альцгеймера.
Что касается диеты DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), которая эффективно снижает высокое кровяное давление, возможно, она также может снизить риск снижения когнитивных функций.
Диета DASH также богата овощами и цельными зернами, а также фруктами и обезжиренными молочными продуктами.
"Диета DASH также уменьшает воспаление и окислительный стресс. Тогда есть диета MIND, которая сочетает в себе средиземноморскую диету и диету DASH".
Пономарева назвала основные направления этого типа диеты включают в себя:
- Листовые зеленые овощи
- Другие овощи
- Ягоды
- Цельнозерновые
- Бобы
- Орехи
- Оливковое масло.
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