Диетолог Пономарева назвала 3 диеты, которые снижают риск болезни Альцгеймера

«Похоже, что эти продукты и напитки вызывают большее накопление белка у людей с геном APOE-e4. Наличие одной копии этого гена увеличивает риск развития болезни Альцгеймера, а наличие двух копий увеличивает его еще больше», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Диета DASH также уменьшает воспаление и окислительный стресс. Тогда есть диета MIND, которая сочетает в себе средиземноморскую диету и диету DASH".

Листовые зеленые овощи

Другие овощи

Ягоды

Цельнозерновые

Бобы

Орехи

Оливковое масло.

Доказательства указывают на то, что может помешать и помочь минимизировать риск заболевания. Новое исследование пришло к выводу, что "западная диета" является фактором риска развития болезни Альцгеймера — наиболее распространенной формы слабоумия.Такая диета характеризуется продуктами с высоким гликемическим индексом, такими как «багеты, картофель и белый хлеб», которые быстро расщепляются организмом, вызывая быстрое повышение уровня сахара в крови.С другой стороны, более здоровая диета может снизить риск развития деменции у человека. СоблюдениеСчитается, что диета, состоящаяоба из них играют центральную роль в прогрессировании болезни Альцгеймера.Что касается диеты DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), которая эффективно снижает высокое кровяное давление, возможно, она также можетДиета DASH также богата овощами и цельными зернами, а также фруктами и обезжиренными молочными продуктами.Этот тип диеты также ограничивает красное мясо, сладости, выпечку, сыры, жареную пищу, масло и маргарин.Ранее МедикФорум писал о профилактике гипертонии.

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