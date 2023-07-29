Эндокринолог Гуреева рекомендует 3 растительных продукта для снижения риска диабета 2 типа

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Эндокринолог Гуреева рекомендует 3 растительных продукта для снижения риска диабета 2 типа


Эти продукты богаты бета-глюканами, которые, как известно, снижают уровень сахара в крови.


Диабет — это изменяющее жизнь и, как правило, пожизненное состояние, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким.

Эндокринолог рекомендовала добавить в свой рацион овес, рожь и ячмень.

«Эти растительные продукты богаты сложными углеводами, называемыми бета-глюканами (БГ). Было доказано, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием ГК снижает уровень глюкозы в крови. Они содержат большое количество растворимой клетчатки, которая образует барьер в тонкой кишке, который ухудшает всасывание глюкозы через стенку кишечника», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


Употребление яйца в день коррелирует со снижением риска диабета 2 типа


Было показано, что это снижает уровень инсулина, а также холестерина.

Они действуют как пребиотик, оказывая положительное влияние на микробиом кишечника. Они также могут активировать сигнальный путь PI3K/Akt, который способствует росту и метаболизму клеток и участвует в развитии диабета 2 типа. Это подтверждается научными данными.


Плохое питание повышает риск диабета вне зависимости от генетики


Исследование показало, что употребление трех граммов бета-глюкана в день в течение 12 недель привело к снижению гипергликемии на 46 процентов по сравнению с контрольной группой.



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