Нутрициолог Строков назвал 6 продуктов, вызывающих стресс, нервозность и панические атаки

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Нутрициолог Строков назвал 6 продуктов, вызывающих стресс, нервозность и панические атаки


Некоторые продукты могут вызывать стресс и даже вызывать нервозность и приступы паники.


Эти продукты могут вызвать стресс

 

Подсластитель


"Подсластитель на первом месте. Потому что он содержит аспартам и очень похож на наши гормоны стресса, поэтому он может вызывать головные боли и дискомфорт", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Черный чай


Черный чай содержит щавелевую кислоту, которая снижает содержание минералов в костях. они могут боль в спине вызывают стресс, особенно когда вы сидите в школе или на работе.

Мармеладный мишка


Мармеладные мишки просто восхитительны и мало кто хочет обходиться без них. 

"К сожалению, есть одна загвоздка: краситель тартрацин (Е 102) может нарушить наш метаболизм в мозгу. Это заставляет вас нервничать".

Фруктовый сок


Фруктоза вызывает повышенный уровень адреналина — если вы вообще и так уже нервничаете, это может спровоцировать дополнительные приступы паники .


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Салями


Салями содержит гистамины и поэтому является настоящим триггером стресса.

"Поскольку они расширяют кровеносные сосуды, вы можете испытывать головокружение или головные боли".


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Соевый соус


Соевый соус является незаменимой частью кухни и абсолютно необходим, особенно в азиатской кухне. Но он также содержит глютен, который может вызвать сильную нагрузку на кишечник и вызвать раздражение. 


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