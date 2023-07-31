Кардиолог Варфоломеев: возьмите под контроль стресс, сон и спорт, чтобы снизить холестерин

Упражнение

«Это также помогает поддерживать вес тела и повышает чувствительность к инсулину. Не нужно потеть в тренажерном зале, «неупражнения» столь же эффективны, поэтому старайтесь меньше сидеть, больше стоять и ходить», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Сон

«Сосредоточьтесь на улучшении гигиены сна, перекусите банановым или ореховым маслом на тосте, чтобы стимулировать выработку мелатонина перед сном, или попробуйте добавку магния».

Стресс

"Методы управления стрессом, такие как медитация, снижают риск сердечных заболеваний".

Со временем это может накапливаться в кровеносных сосудах, сужая их и вызывая закупорку. Известно, например, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров повышает уровень холестерина.Изменение определенных привычек может помочь снизить уровень холестерина без необходимости приема лекарств, хотя некоторым людям может потребоваться их комбинация.Доказано, что физические упражнения улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, помогая снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин), улучшить липидный профиль, контролировать артериальное давление и предотвратить атеросклероз (уплотнение и сужение артерий).Продолжительность и качество сна обратно пропорциональны артериальному давлению, одному из сильнейших факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.Было обнаружено, что стресс способствует воспалительным маркерам, связанным с сердечными заболеваниями.Ранее МедикФорум писал о вреде мяса с кровью.

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