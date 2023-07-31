Кардиолог Варфоломеев: этот знак вокруг глаз указывает, что у вас высокий холестерин

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Кардиолог Варфоломеев: этот знак вокруг глаз указывает, что у вас высокий холестерин


По словам кардиолога, наросты на верхних и нижних веках могут быть предупреждающим признаком накопления холестерина.


Высокий уровень холестерина является молчаливым состоянием, как и высокое кровяное давление. Не вызывая многих симптомов, жировое вещество может медленно накапливаться в артериях и подвергать вас риску серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. 

Врач-кардиолог поделился одним предупреждающим признаком высокого уровня холестерина, который можно заметить в зеркале.

"Ксантелазмы вокруг глаз, вызванные жировыми отложениями, состоящими из «плохого» холестерина, могут стать тревожным сигналом. Ксантелазма — относительно распространенное заболевание, несмотря на то, что о нем не так часто слышишь. Для него характерны желтовато-белые комочки, которые образуются на верхних и нижних веках", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Чтобы обнаружить эти надоедливые наросты, врач рекомендовал «посмотреться в зеркало». Ксантелазмы  безболезненны и не вызывают зуда, поэтому вы не почувствуете, как появляются эти шишки.


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«Они могут быть довольно неприглядными, и люди, страдающие ксантелазмой, могут стесняться того, как она выглядит».

Хотя желтые наросты могут быть «индикатором» высокого уровня холестерина в кровеносных сосудах, они также могут быть вызваны другими факторами. Для определения причины ваших ксантелазм специалист рекомендовал обратиться к врачу.


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Если вы заметили появление комков или если ваш офтальмолог упомянул об этом при обычном осмотре глаз, стоит обратиться к врачу за дополнительной консультацией и проверить уровень холестерина. 

Принятие незамедлительных мер в отношении высокого уровня холестерина имеет решающее значение для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.


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