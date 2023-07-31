Кардиолог Варфоломеев: этот знак вокруг глаз указывает, что у вас высокий холестерин

"Ксантелазмы вокруг глаз, вызванные жировыми отложениями, состоящими из «плохого» холестерина, могут стать тревожным сигналом. Ксантелазма — относительно распространенное заболевание, несмотря на то, что о нем не так часто слышишь. Для него характерны желтовато-белые комочки, которые образуются на верхних и нижних веках", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Они могут быть довольно неприглядными, и люди, страдающие ксантелазмой, могут стесняться того, как она выглядит».

Высокий уровень холестерина является молчаливым состоянием, как и высокое кровяное давление. Не вызывая многих симптомов, жировое вещество может медленно накапливаться в артериях и подвергать вас риску серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.Врач-кардиолог поделился одним предупреждающим признаком высокого уровня холестерина, который можно заметить в зеркале.Чтобы обнаружить эти надоедливые наросты, врач рекомендовал «посмотреться в зеркало». Ксантелазмы безболезненны и не вызывают зуда, поэтому вы не почувствуете, как появляются эти шишки.Хотя желтые наросты могут быть «индикатором» высокого уровня холестерина в кровеносных сосудах, они также могут быть вызваны другими факторами. Для определения причины ваших ксантелазм специалист рекомендовал обратиться к врачу.Если вы заметили появление комков или если ваш офтальмолог упомянул об этом при обычном осмотре глаз, стоит обратиться к врачу за дополнительной консультацией и проверить уровень холестерина.Принятие незамедлительных мер в отношении высокого уровня холестерина имеет решающее значение для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.Ранее МедикФорум писал о симптомах сердечной недостаточности.

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