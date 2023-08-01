Онколог Воробьев назвал 6 признаков смертельной болезни кожи головы
Симптомы часто могут быть ошибочно приняты за общие проблемы кожи головы, такие как перхоть и псориаз.
Кожа головы — это область, которая часто подвергается интенсивному воздействию солнечных лучей, особенно во время пляжного отдыха. Это делает его уязвимым для вредного ультрафиолетового (УФ) излучения.
«И в результате люди могут неосознанно заболеть раком кожи головы, поскольку симптомы могут имитировать обычные повседневные явления, такие как раздражение кожи головы», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Признаки и симптомы рака кожи головы будут варьироваться в зависимости от типа рака
Онколог Воробьев поделился потенциальными предупреждающими признаками болезни, на которые следует обратить внимание.
Постоянная боль или незаживающая боль
Язва на коже головы, которая не заживает или продолжает возвращаться, может сигнализировать о раке кожи головы.
Припухлость или шишка
Врач должен проверить новую шишку, шишку или припухлость на коже головы, которые сохраняются и растут с течением времени.
Неравномерный участок кожи
Это относится к пятнам на коже головы, которые кажутся чешуйчатыми, шероховатыми или покрытыми коркой, с изменением цвета или текстуры.
Изъязвление или открытая рана
Открытые раны, язвы или раны, которые не заживают в течение нескольких недель, могут быть признаком рака.
Изменения в характере роста волос
Если вы испытываете заметные изменения в характере роста волос на коже головы, такие как истончение или выпадение волос в определенной области, вам следует обратиться за консультацией.
Увеличенные лимфатические узлы
Опухшие лимфатические узлы на шее или вокруг области головы могут быть признаком того, что рак распространился.
«Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья кожи головы или вы заметили какие-либо необычные изменения, всегда консультируйтесь с врачом, например, с врачом общей практики или консультантом-дерматологом».
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