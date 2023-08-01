Онколог Воробьев назвал 6 признаков смертельной болезни кожи головы

«И в результате люди могут неосознанно заболеть раком кожи головы, поскольку симптомы могут имитировать обычные повседневные явления, такие как раздражение кожи головы», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Постоянная боль или незаживающая боль

Припухлость или шишка

Неравномерный участок кожи

Изъязвление или открытая рана

Изменения в характере роста волос

Увеличенные лимфатические узлы

«Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья кожи головы или вы заметили какие-либо необычные изменения, всегда консультируйтесь с врачом, например, с врачом общей практики или консультантом-дерматологом».

Кожа головы — это область, которая часто подвергается интенсивному воздействию солнечных лучей, особенно во время пляжного отдыха. Это делает его уязвимым для вредного ультрафиолетового (УФ) излучения.Признаки и симптомы рака кожи головы будут варьироваться в зависимости от типа ракаЯзва на коже головы, которая не заживает или продолжает возвращаться, может сигнализировать о раке кожи головы.Врач должен проверить новую шишку, шишку или припухлость на коже головы, которые сохраняются и растут с течением времени.Это относится к пятнам на коже головы, которые кажутся чешуйчатыми, шероховатыми или покрытыми коркой, с изменением цвета или текстуры.Открытые раны, язвы или раны, которые не заживают в течение нескольких недель, могут быть признаком рака.Если вы испытываете заметные изменения в характере роста волос на коже головы, такие как истончение или выпадение волос в определенной области, вам следует обратиться за консультацией.Опухшие лимфатические узлы на шее или вокруг области головы могут быть признаком того, что рак распространился.Ранее МедикФорум писал о сердечной недостаточности.

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