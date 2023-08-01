Врач Алехина назвала ключевые признаки дефицита витамина B12 - особенно важен пожилым

«B12 жизненно важен для здоровья мозга и всех его процессов, включая память и познание. Исследователи обнаружили, что размер вашего мозга может уменьшиться, когда у вас дефицит B12», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Исследователи обнаружили, что люди с низким уровнем B12 чаще борются с депрессией, чем люди с нормальным уровнем B12».

Некоторые из «ключевых признаков» дефицита витамина B12 включают усталость, трудности с концентрацией внимания и язвы во рту. Дополнительные симптомы могут включать покалывание в руках и ногах, плохое настроение и слабость.Пополнение запасов витамина B12 имеет решающее значение по трем основным причинам. Во-первых, преимущество достаточного количества витамина B12 заключается в том, что он «уменьшает уменьшение размера мозга с возрастом».Витамин B12 также может помочь поддерживать психическое здоровье. Витамин B12 необходим для производства серотонина и дофамина, которые являются нейротрансмиттерами, улучшающими настроение.Витамин B12 также может повысить уровень энергии, уменьшая чувство усталости. Этот витамин также помогает преобразовывать пищу в энергию, расщепляя глюкозу из углеводов до аденозинтрифосфата (АТФ).Один из самых простых способов узнать, есть ли у вас дефицит витамина B12, — сдать анализ крови, назначенный врачом.Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.

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