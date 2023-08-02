Гепатолог Южнова назвала 3 признака рака печени - "могут быть расплывчатыми"

Тошнота

Потеря аппетита, в том числе ощущение сытости после очень небольшого количества еды

Похудение без усилий.

"Дополнительные симптомы могут включать боль или отек в животе, плохое самочувствие и недостаток энергии, а также боль в плече. Рак печени также может привести к желтухе — пожелтению кожи и белков глаз. Все эти симптомы могут быть вызваны другими состояниями — важно обратиться к врачу общей практики, чтобы выяснить, что их вызывает", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Факторы риска рака печени

Тестирование на рак печени





Первичный тип рака печени, называемый гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК), может проявляться «расплывчатыми» симптомами заболевания.Большинство случаев рака печени связаны с рубцеванием печени, известным как цирроз. Во всем мире наиболее распространенной причиной цирроза печени является инфицирование гепатитом В или С.Один из 10 случаев цирроза печени со временем употребляет слишком много алкоголя.Те, у кого жировая болезнь печени, которая чаще встречается у людей с избыточным весом или диабетом 2 типа, более подвержены риску развития рака печени.В первую очередь, если вы подозреваете, что у вас может быть рак, посетите врача общей практики. Они, вероятно, проведут некоторые анализы крови; в случае отклонений от нормы дальнейшее исследование будет назначено специалистом.Специалист обычно может диагностировать ГЦК с помощью сканирования, но для подтверждения диагноза может потребоваться биопсия.Ранее МедикФорум писал о признаках рака костей.

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