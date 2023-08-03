Гастроэнтеролог Алисова: эти признаки говорят, что у вас синдром раздраженного кишечника.
Врач предупредил, что существует ряд различных состояний, которые могут проявляться как СРК.
Приписывание основных симптомов исключительно СРК без учета других возможностей может иметь серьезные последствия.
Это описание относится к расстройству пищеварения, характеризующемуся болью в животе и наличием слизи в стуле. Со временем это состояние было признано ранним определением СРК.
Существует четыре различных типа СРК: СРК-Д (с преобладанием диареи), СРК-З (с преобладанием запоров), СРК-М (смешанного) и редкого СРК-Н (неклассифицированного).
"Каждый тип характеризуется определенными моделями движения кишечника и симптомами. Однако важно отметить, что боль, диарея или запор автоматически не указывают на СРК. Крайне важно изучить все возможные пути, прежде чем прийти к выводу", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально дя МедикФорум.
«Существует ряд различных состояний, которые могут маскироваться и звучать так же, как СРК, и все же, если это что-то другое, вы не лечите своего пациента должным образом, пока не поставите этот диагноз, а затем не нацелитесь на него с точки зрения вашего лечения».
Тревожные симптомы, которые могут сопровождать общие признаки СРК, включают:
- Необъяснимая потеря веса
- анемия
- Кровь в стуле
- Испытываете ночную диарею
- Прогрессирующая или усиливающаяся боль в животе.
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