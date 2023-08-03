Гастроэнтеролог Алисова: эти признаки говорят, что у вас синдром раздраженного кишечника.

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Гастроэнтеролог Алисова: эти признаки говорят, что у вас синдром раздраженного кишечника.


Врач предупредил, что существует ряд различных состояний, которые могут проявляться как СРК.


Приписывание основных симптомов исключительно СРК без учета других возможностей может иметь серьезные последствия.


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Это описание относится к расстройству пищеварения, характеризующемуся болью в животе и наличием слизи в стуле. Со временем это состояние было признано ранним определением СРК.

Существует четыре различных типа СРК: СРК-Д (с преобладанием диареи), СРК-З (с преобладанием запоров), СРК-М (смешанного) и редкого СРК-Н (неклассифицированного). 

"Каждый тип характеризуется определенными моделями движения кишечника и симптомами. Однако важно отметить, что боль, диарея или запор автоматически не указывают на СРК. Крайне важно изучить все возможные пути, прежде чем прийти к выводу", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально дя МедикФорум.


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«Существует ряд различных состояний, которые могут маскироваться и звучать так же, как СРК, и все же, если это что-то другое, вы не лечите своего пациента должным образом, пока не поставите этот диагноз, а затем не нацелитесь на него с точки зрения вашего лечения».


Тревожные симптомы, которые могут сопровождать общие признаки СРК, включают:
  • Необъяснимая потеря веса
  • анемия
  • Кровь в стуле
  • Испытываете ночную диарею
  • Прогрессирующая или усиливающаяся боль в животе.
Пациенты старше 50 лет или имеют семейный анамнез воспалительных заболеваний кишечника или рака кишечника, поскольку эти факторы требуют дальнейшего изучения.


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Теги : советы врачей, синдром раздраженного кишечника, боль в животе
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