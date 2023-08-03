Гастроэнтеролог Алисова: эти признаки говорят, что у вас синдром раздраженного кишечника.

"Каждый тип характеризуется определенными моделями движения кишечника и симптомами. Однако важно отметить, что боль, диарея или запор автоматически не указывают на СРК. Крайне важно изучить все возможные пути, прежде чем прийти к выводу", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально дя МедикФорум.

«Существует ряд различных состояний, которые могут маскироваться и звучать так же, как СРК, и все же, если это что-то другое, вы не лечите своего пациента должным образом, пока не поставите этот диагноз, а затем не нацелитесь на него с точки зрения вашего лечения».

Необъяснимая потеря веса

анемия

Кровь в стуле

Испытываете ночную диарею

Прогрессирующая или усиливающаяся боль в животе.

Приписывание основных симптомов исключительно СРК без учета других возможностей может иметь серьезные последствия.Это описание относится к расстройству пищеварения, характеризующемуся болью в животе и наличием слизи в стуле. Со временем это состояние было признано ранним определением СРК.Существует четыре различных типа СРК: СРК-Д (с преобладанием диареи), СРК-З (с преобладанием запоров), СРК-М (смешанного) и редкого СРК-Н (неклассифицированного).Пациенты старше 50 лет или имеют семейный анамнез воспалительных заболеваний кишечника или рака кишечника, поскольку эти факторы требуют дальнейшего изучения.Ранее МедикФорум писал о причинах рака пищевода.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.