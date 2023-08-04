Кардиолог Варфоломеев: вот нужно делать, чтобы ваше сердце оставалось здоровым

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Кардиолог Варфоломеев: вот нужно делать, чтобы ваше сердце оставалось здоровым


Если вы знаете, что вам нужно снизить уровень холестерина, чтобы свести к минимуму риск серьезных заболеваний.


"Регулярные физические упражнения — это хороший способ снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повысить уровень хорошего холестерина (ЛПВП)", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Плохой» липопротеин низкой плотности (ЛПНП) переносит холестерин из печени в клетки. Когда в крови избыток холестерина ЛПНП, он может накапливаться на стенках артерий, образуя бляшки, которые сужают артерии, что приводит к атеросклерозу.

Атеросклероз — это уплотнение и сужение артерий. Если сужение блокирует приток крови к мозгу, возникает инсульт, который может привести к многочисленным последствиям.

«Рекомендуется заниматься умеренными физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, чтобы увидеть наилучшие результаты».

Кардиолог предложил быструю ходьбу, бег трусцой, бег, плавание, езду на велосипеде и йогу. Какое бы упражнение вы ни выбрали, даже если это комбинация, оно должно слегка повышать частоту сердечных сокращений.


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Чтобы упражнения действительно засчитывались в 150-минутную цель, нужно чувствовать себя немного теплее во время выполнения движений. В то время как физические упражнения являются ключевыми, «самый быстрый способ снизить уровень холестерина — это внести немедленные изменения в рацион».

«Важно уменьшить потребление насыщенных и трансжиров, увеличив потребление фруктов, овощей, цельного зерна и продуктов, богатых растворимой клетчаткой».

Люди, которые принимают статины.также получат огромную пользу от более здорового питания и частых физических упражнений.


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