Кардиолог Варфоломеев: вот нужно делать, чтобы ваше сердце оставалось здоровым

"Регулярные физические упражнения — это хороший способ снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повысить уровень хорошего холестерина (ЛПВП)", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Рекомендуется заниматься умеренными физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, чтобы увидеть наилучшие результаты».

«Важно уменьшить потребление насыщенных и трансжиров, увеличив потребление фруктов, овощей, цельного зерна и продуктов, богатых растворимой клетчаткой».

«Плохой» липопротеин низкой плотности (ЛПНП) переносит холестерин из печени в клетки. Когда в крови избыток холестерина ЛПНП, он может накапливаться на стенках артерий, образуя бляшки, которые сужают артерии, что приводит к атеросклерозу.Атеросклероз — это уплотнение и сужение артерий. Если сужение блокирует приток крови к мозгу, возникает инсульт, который может привести к многочисленным последствиям.Кардиолог предложил быструю ходьбу, бег трусцой, бег, плавание, езду на велосипеде и йогу. Какое бы упражнение вы ни выбрали, даже если это комбинация, оно должно слегка повышать частоту сердечных сокращений.Чтобы упражнения действительно засчитывались в 150-минутную цель, нужно чувствовать себя немного теплее во время выполнения движений. В то время как физические упражнения являются ключевыми, «самый быстрый способ снизить уровень холестерина — это внести немедленные изменения в рацион».Люди, которые принимают статины.также получат огромную пользу от более здорового питания и частых физических упражнений.Ранее МедикФорум писал о признаках чесотки.

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