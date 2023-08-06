Диетолог Пономарева: как похудеть, чтобы снизить опасный уровень холестерина

«Потеря веса улучшает метаболизм липидов и чувствительность к инсулину, что снижает выработку липопротеинов низкой плотности, известных как «плохой» холестерин. Упражнения помогают усилить «обратный транспорт» — механизм, с помощью которого организм удаляет лишний холестерин. При умеренной потери веса, всего на 5 процентов от исходного уровня, достаточно для улучшения уровня холестерина», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Если вы хотите снизить уровень холестерина, поднимайте больше весов и сосредоточьтесь на выполнении большего количества упражнений с отягощениями».

Начальный уровень холестерина

Общее самочувствие

Генетика

Изменения образа жизни

Медицинские вмешательства

Одной из лучших форм упражнений, которые вы можете выполнять для снижения уровня холестерина, являются тренировки с отягощениями.Более интенсивные формы упражнений, такие как тренировки с отягощениями, по-видимому, являются одним из наиболее эффективных способов повышения чувствительности к инсулину.Высокая чувствительность к инсулину позволяет клеткам организма более эффективно использовать глюкозу крови, что связано с улучшением уровня холестерина.Упражнения на сопротивление могут включать в себя использование эспандеров или даже веса собственного тела.Всем рекомендуется уделять не менее 150 минут упражнениям средней интенсивности каждую неделю. Физические движения могут включать быструю ходьбу, бег трусцой, езду на велосипеде или плавание — в дополнение к тренировкам с отягощениями.Время, необходимое для снижения уровня холестерина, может варьироваться в зависимости от различных факторов.Ранее МедикФорум писал о том, как повысить метаболизм.

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