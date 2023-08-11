Невролог Царева: потеря организмом воды и электролитов ведет к плохому сну в жару

«Жара и отсутствие достаточного количества кислорода в помещении значительно ухудшают качество сна в летний период».

Плохой сон жарким летом – явление распространенное: многие люди в это время года начинают испытывать трудности при засыпании, не могут спать глубоко и крепко, преждевременно просыпаются. Говоря об этом, невролог Царева отметила в интервью радио Sputnik:Кроме того, плохой сон может объясняться тем, что человек спит на неподходящем постельном белье, сшитом из ткани, плохо пропускающей воздух и влагу. Во время сна на таком белье ощущение духоты и дискомфорта усиливается, поскольку не происходит необходимого отведения тепла и влаги.Нарушение водно-электролитного баланса – еще одна причина, объясняющая ухудшение качества ночного сна в жару. По словам Царевой, из-за воздействия высоких температур происходит дегидратация, когда человеческое тело лишается не только большого количества влаги, но и минеральных солей, так называемых электролитов. Потеря организмом воды и электролитов ведет к плохому сну в жару, констатировала врач. Чтобы лучше спать жарким летом, необходимо следить за восполнением водного баланса и достаточно много пить, а также помогать организму получать электролиты – калий, натрий, хлорид, бикарбонат.Кроме того, спальня должна хорошо проветриваться перед сном и тщательно затемняться. Продолжительный световой день летом и так мешает организму выделять достаточно мелатонина (гормон, ответственный за засыпание и крепкий сон). Любой источник света в комнате лишь усугубляет эту проблему, так как для выделения мелатонина нужна абсолютная темнота.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кашель , возникающий по утрам, может быть показателем онкологических заболеваний.

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