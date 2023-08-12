Гепатолог Южнова: эти знаки на ваших ногтях указывают на больную печень

"Если ногтевое ложе выглядит размытым и имеет белый цвет с тонкой красновато-коричневой полоской возле кончика ногтя, возможно, у вас так называемый «ногтевой синдром Терри»", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.





"Помимо болезни печени и диабета, ногти Терри также могут быть симптомом других заболеваний, включая цирроз печени, застойную сердечную недостаточность, почечную недостаточность и вирусный гепатит".

Другие признаки заболевания печени

«Обычные ранние предупреждающие признаки включают боль в животе, необъяснимую потерю веса, потерю аппетита, желтуху (пожелтение кожи и глаз), увеличение живота из-за скопления жидкости (асцит), одышку, утомляемость или слабость, тошнота или рвота. Чтобы выявить потенциальный рак печени, обратите пристальное внимание на предупреждающие знаки вашего тела».



Эти симптомы могут быть вызваны состояниями, которые не являются раком. Регулярные осмотры у врача общей практики могут помочь выявить потенциальные проблемы со здоровьем и при необходимости обеспечить раннее вмешательство.

Ваши ногти могут рассказать о вашем здоровье больше, чем вы думаете. Изменения формы, гребни, выпуклости и обесцвечивание могут быть потенциальными индикаторами основных заболеваний в организме.Следить за своими ногтями — это простой, но эффективный способ следить за своим общим состоянием здоровья. Хотя большинство проблем с ногтями обычно не вызывают беспокойства, нельзя игнорировать некоторые предупреждающие признаки, поскольку они могут быть ранними признаками диабета или болезни печени.Ногти Терри, названные в честь врача, впервые обнаружившего этот симптом, представляют собой изменение цвета ногтей.Это часто связано с хроническими заболеваниями, такими как печеночная недостаточность или диабет. В отличие от здоровых ногтей, которые имеют видимую форму полумесяца (лунки) возле кутикулы, ногти Терри кажутся бледными почти по всему ногтю.Иногда ногти Терри могут быть просто признаком старения, так как кровеносные сосуды возле ногтевого ложа со временем естественным образом уменьшаются. Если вы подозреваете, что у вас могут быть ногти Терри, важно проконсультироваться с врачом общей практики для оценки и соответствующего лечения.Устранение основного заболевания, вызывающего появление ногтей Терри, может привести к их устранению. Давление на ногтевое ложе может временно смягчить обесцвечивание, но не лечит ногти Терри.Ваши ногти могут содержать ценные подсказки о вашем общем самочувствии, поэтому стоит следить за ними как за частью ухода за собой.Ранее МедикФорум писал о дефиците витамина Д.

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