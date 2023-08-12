Гепатолог Южнова: эти знаки на ваших ногтях указывают на больную печень
Изменения ваших ногтей могут указывать на то, что что-то происходит с вашим здоровьем. Вот чего вам нужно остерегаться.
Ваши ногти могут рассказать о вашем здоровье больше, чем вы думаете. Изменения формы, гребни, выпуклости и обесцвечивание могут быть потенциальными индикаторами основных заболеваний в организме.
Следить за своими ногтями — это простой, но эффективный способ следить за своим общим состоянием здоровья. Хотя большинство проблем с ногтями обычно не вызывают беспокойства, нельзя игнорировать некоторые предупреждающие признаки, поскольку они могут быть ранними признаками диабета или болезни печени.
"Если ногтевое ложе выглядит размытым и имеет белый цвет с тонкой красновато-коричневой полоской возле кончика ногтя, возможно, у вас так называемый «ногтевой синдром Терри»", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Ногти Терри, названные в честь врача, впервые обнаружившего этот симптом, представляют собой изменение цвета ногтей.
Это часто связано с хроническими заболеваниями, такими как печеночная недостаточность или диабет. В отличие от здоровых ногтей, которые имеют видимую форму полумесяца (лунки) возле кутикулы, ногти Терри кажутся бледными почти по всему ногтю.
"Помимо болезни печени и диабета, ногти Терри также могут быть симптомом других заболеваний, включая цирроз печени, застойную сердечную недостаточность, почечную недостаточность и вирусный гепатит".
Иногда ногти Терри могут быть просто признаком старения, так как кровеносные сосуды возле ногтевого ложа со временем естественным образом уменьшаются. Если вы подозреваете, что у вас могут быть ногти Терри, важно проконсультироваться с врачом общей практики для оценки и соответствующего лечения.
Устранение основного заболевания, вызывающего появление ногтей Терри, может привести к их устранению. Давление на ногтевое ложе может временно смягчить обесцвечивание, но не лечит ногти Терри.
Другие признаки заболевания печени
«Обычные ранние предупреждающие признаки включают боль в животе, необъяснимую потерю веса, потерю аппетита, желтуху (пожелтение кожи и глаз), увеличение живота из-за скопления жидкости (асцит), одышку, утомляемость или слабость, тошнота или рвота. Чтобы выявить потенциальный рак печени, обратите пристальное внимание на предупреждающие знаки вашего тела».
Ваши ногти могут содержать ценные подсказки о вашем общем самочувствии, поэтому стоит следить за ними как за частью ухода за собой.
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