Врач Алехина: эти 9 «менее очевидных» продуктов могут вызвать у вас инсульт

«Высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина — два самых больших фактора риска инсульта и сердечного приступа. Количество соли в вашем рационе особенно важно, потому что слишком много увеличивает риск высокого кровяного давления», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Избыток жидкости давит на стенки ваших артерий, которые несут кровь от вашего сердца по всему телу. - приводит к повышению артериального давления. Высокое кровяное давление может привести к закупорке артерий, которые снабжают кровью ваш мозг, — другими словами, к инсульту».

Каких продуктов следует избегать?

«Обработанные и копченые продукты, такие как салями, копченая рыба, мясные деликатесы и колбасы, содержат очень много соли. Как и соленые закуски, такие как чипсы и орехи».

«Но большая часть соли, которую мы едим, поступает из менее очевидных источников — консервированных супов и тушеных блюд, подливок, соевого соуса, кетчупов, приправ и солений, пиццы, готовых блюд и даже хлеба».

Другие способы снизить риск инсульта

Лицо — лицо могло опуститься на одну сторону, человек не мог улыбаться, или его рот или глаз могли опуститься.

Руки — человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки.

Речь — речь может быть невнятной или искаженной, или человек вообще не может говорить, несмотря на то, что кажется бодрствующим; у них также могут быть проблемы с пониманием того, что вы им говорите.

То, что мы едим, может значительно повысить или понизить риск определенных состояний здоровья и заболеваний.Это относится и к инсультам — опасным для жизни неотложным состояниям, возникающим при прекращении кровоснабжения части мозга. В частности, следует избегать продуктов, повышающих кровяное давление, если вы подвержены риску инсульта.Соль повышает кровяное давление, заставляя организм удерживать больше воды, оказывая давление на стенки кровеносных сосудов,Врач рекомендовала избегать продуктов с высоким содержанием соли.Она также предупредила о «менее очевидных» продуктах, содержащих много соли, включая консервированные супы и кетчупы.Поэтому важно выбирать продукты с низким содержанием соли, чтобы снизить риск инсульта. Средний человек потребляет около 8,4 грамма соли в день, в то время как рекомендуется употреблять не более шести граммов.Регулярные физические упражнения и поддержание веса в нормальных пределах помогут держать под контролем как артериальное давление, так и уровень холестерина.Хотя курение не повышает кровяное давление, это еще один очень важный фактор риска инсульта.Ранее МедикФорум писал о наследственном раке.

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