Врач Алехина: эти 9 «менее очевидных» продуктов могут вызвать у вас инсульт
По оценкам, сокращение потребления определенного ингредиента может предотвратить миллионы смертей.
То, что мы едим, может значительно повысить или понизить риск определенных состояний здоровья и заболеваний.
Это относится и к инсультам — опасным для жизни неотложным состояниям, возникающим при прекращении кровоснабжения части мозга. В частности, следует избегать продуктов, повышающих кровяное давление, если вы подвержены риску инсульта.
«Высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина — два самых больших фактора риска инсульта и сердечного приступа. Количество соли в вашем рационе особенно важно, потому что слишком много увеличивает риск высокого кровяного давления», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Соль повышает кровяное давление, заставляя организм удерживать больше воды, оказывая давление на стенки кровеносных сосудов,
«Избыток жидкости давит на стенки ваших артерий, которые несут кровь от вашего сердца по всему телу. - приводит к повышению артериального давления. Высокое кровяное давление может привести к закупорке артерий, которые снабжают кровью ваш мозг, — другими словами, к инсульту».
Каких продуктов следует избегать?
Врач рекомендовала избегать продуктов с высоким содержанием соли.
«Обработанные и копченые продукты, такие как салями, копченая рыба, мясные деликатесы и колбасы, содержат очень много соли. Как и соленые закуски, такие как чипсы и орехи».
Она также предупредила о «менее очевидных» продуктах, содержащих много соли, включая консервированные супы и кетчупы.
«Но большая часть соли, которую мы едим, поступает из менее очевидных источников — консервированных супов и тушеных блюд, подливок, соевого соуса, кетчупов, приправ и солений, пиццы, готовых блюд и даже хлеба».
Поэтому важно выбирать продукты с низким содержанием соли, чтобы снизить риск инсульта. Средний человек потребляет около 8,4 грамма соли в день, в то время как рекомендуется употреблять не более шести граммов.
Другие способы снизить риск инсульта
Регулярные физические упражнения и поддержание веса в нормальных пределах помогут держать под контролем как артериальное давление, так и уровень холестерина.
Хотя курение не повышает кровяное давление, это еще один очень важный фактор риска инсульта.
Симптомы инсульта:
- Лицо — лицо могло опуститься на одну сторону, человек не мог улыбаться, или его рот или глаз могли опуститься.
- Руки — человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки.
- Речь — речь может быть невнятной или искаженной, или человек вообще не может говорить, несмотря на то, что кажется бодрствующим; у них также могут быть проблемы с пониманием того, что вы им говорите.
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