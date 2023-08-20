Врач Захарова рассказала, какое молоко лучше пить при диабете 2 типа

Если у вас диабет 2 типа, вам следует употреблять нежирные или обезжиренные молочные продукты. Они содержат меньше насыщенных жиров и поэтому лучше подходят для контроля уровня сахара в крови и общего состояния здоровья.









"Обязательно проверяйте содержание сахара в ароматизированных молочных продуктах и по возможности выбирайте несладкие варианты. Альтернативой молоку на растительной основе, например, миндальному, соевому или овсяному, могут быть варианты, но их следует проверять на содержание белка", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.





Если вы не уверены, поговорите со своим врачом или медицинским работником, поскольку индивидуальные потребности могут различаться.

Какое молоко можно пить при сахарном диабете 2 типа

Отдавайте предпочтение молочным продуктам с низким содержанием жира

"Эти продукты содержат важные питательные вещества молока, не оказывая существенного влияния на уровень сахара в крови", - говорит Захарова.

Обратите внимание на сахар





Альтернативное молоко

"Обратите внимание, однако, что эти виды молока часто содержат меньше белка, чем коровье молоко. Выбирайте несладкие сорта, чтобы избежать добавления сахара".

Обратите внимание на размер порций

"Обязательно контролируйте свои порции и проконсультируйтесь со своим диетологом или диетологом, чтобы определить оптимальное количество для вас".

Что вызывает диабет 2 типа?

Избыточный вес или ожирение

Отсутствие физической активности

Генетика и семейная история

Молоко и молочные продукты являются источником важных питательных веществ, таких как кальций, витамин D и высококачественный белок. Эти питательные вещества важны для ваших костей, формирования мышц и многих других функций вашего тела. Однако, если у вас диабет 2 типа, вам следует обратить внимание на несколько вещей, чтобы держать уровень сахара в крови под контролем.Молочные продукты с низким содержанием жира содержат меньше насыщенных жиров, что может повлиять на уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому выбирайте нежирное или обезжиренное молоко, йогурт и сыр.Критической проблемой молочных продуктов является сахар, особенно ароматизированные йогурты и напитки. Они часто могут содержать много добавленного сахара, что может повысить уровень сахара в крови. Обязательно прочитайте информацию о питании на упаковке, чтобыза содержанием сахара, и по возможности выбирайте несладкие варианты.Растительное молоко, такое как миндальное, соевое или овсяное молоко, может быть вариантом, если у вас непереносимость лактозы или вы выбрали растительную диету.Кроме того, есть виды растительного молока, в которых специально удален сахара.Независимо от того, какое молоко вы выберете, размер порции важен. Слишком большая порция может вызвать скачок уровня сахара в крови.Ранее МедикФорум писал о трансжирах в мясе и молочных продуктах.

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