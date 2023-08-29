Врач Андреева: один фактор определяет, доживете ли вы до 90 лет или нет

«Если стареющие женщины теряют вес, хотя они не пытаются похудеть, это может быть предупреждающим признаком плохого здоровья», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Результаты подтверждают, что стабильный вес является целью долголетия для пожилых женщин», - добавляет Андреева.

Здоровый вес

«Добавьте дополнительные калории к блюдам с сыром, орехами и семенами», — советует врач Андреева.

Второй фактор долголетия: показания артериального давления

"Люди с высоким кровяным давлением более подвержены риску сердечного приступа или инсульта. Чтобы снизить кровяное давление, есть два основных компонента: диета и физическая активность".

Хотя эти факторы определенно влияют на то, насколько здоровым вы будете в пожилом возрасте, есть один фактор, который вы, возможно, не учли, — это сохранение того же веса, что и вы. Глядя на данные 54 437 участников, те, чей вес изменился в возрасте 60 лет, имели меньше шансов дожить до 90 лет и дольше.Согласно данным, те, кто непреднамеренно похудел, имели на 51 процент меньше шансов дожить до 90 лет.Врач-терапевт прокомментировала полученные результаты.Терапевт отметила, что непреднамеренная потеря веса может быть «предсказателем снижения продолжительности жизни».У тех, кто набрал более пяти процентов веса в возрасте старше 60 лет, также наблюдалось снижение шансов на долголетие.Тем не менее, если врач посоветует женщинам сбросить умеренный вес, они все равно должны это сделать.Эти результаты ограничены выборкой исследованных женщин, поэтому сделанный вывод не может быть распространен на более широкую общественность.Врач поддерживает использование индекса массы тела (ИМТ), чтобы определить, имеете ли вы в настоящее время недостаточный вес, находится ли он в пределах здорового диапазона или имеете избыточный вес.Тем, кому нужно набрать вес, можно ежедневно съедать до 500 здоровых калорий больше, чем вы сейчас едите.Если, независимо от того, сколько вы едите, ваш вес все равно остается недостаточным, рекомендуется записаться на прием к врачу.Если вы попадаете в категорию людей с избыточным весом, главное — сжечь с помощью упражнений больше калорий, чем вы съедаете в течение дня. Увеличив количество ваших движений в течение дня и меньше питаясь, вы можете потерять до двух фунтов в неделю.Идеальные значения артериального давления составляют от 90/60 мм рт. ст. до 120/80 мм рт. ст., известные как систолическое и диастолическое артериальное давление.Систолическое артериальное давление — это давление, при котором сердце выталкивает кровь по всему телу.Диастолическое артериальное давление — это давление, когда сердце отдыхает между ударами и кровь проталкивается вокруг него. Если у вас показатель 135/86 мм рт. ст., у вас высокое кровяное давление, что представляет собой риск для здоровья.Ранее МедикФорум писал о симптоме венозной недостаточности и атеросклероза.

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