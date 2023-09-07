Вот почему вы заболеваете простудой, гриппом или ковидом - врач рассказал как предотвратить

Наиболее распространенными причинами того, как мы болеем, являются вирусы и бактерии. Эти крошечные захватчики проникают в наши тела и размножаются там.









"Наш собственный образ жизни также влияет на нашу восприимчивость к болезням. Здоровое питание, достаточная физическая активность и достаточный сон укрепляют нашу иммунную систему и снижают риск заболеваний", - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

Вашакак угрозу и начинает. Эта борьба может привести ктаким как лихорадка, кашель и усталость. Возбудители могут передаваться воздушно-капельным путем, через прикосновение или даже через окружающую среду.





Невидимые злоумышленники: как вирусы и бактерии делают нас больными

Вирусы и бактерии – невидимые захватчики. Главные виновники болезней, вирусов и бактерий – невидимые захватчики, которые проникают в ваш организм и начинают там размножаться. Ваша иммунная система распознает их как угрозу и делает все возможное, чтобы бороться с ними.

"Эта борьба между вашей иммунной системой и патогенами приводит к типичным симптомам, таким как лихорадка, кашель, насморк и усталость".

Ваша иммунная система – сильный защитник.

"Ваша иммунная система подобна армии, которая защищает ваше тело от инфекций. Однако иногда он может быть ослаблен из-за стресса, неправильного питания или недостатка сна. Когда ваша иммунная система не в лучшей форме, вирусам и бактериям легче вызвать у вас заболевание", - объясняет врач Завьялов.

Передача возбудителей. Возбудители часто передаются от человека к человеку. Просто подумайте о гриппе или простуде, которые часто передаются воздушно-капельным путем, когда кто-то чихает или кашляет. Даже рукопожатие или прикосновение к поверхностям, зараженным болезнетворными микроорганизмами, могут привести к тому, что вы подхватите болезнетворные микроорганизмы и заразитесь.

Факторы окружающей среды – влияние на ваше здоровье. Ваше окружение также может играть роль в том, как вы заболеваете. Загрязнение воздуха, аллергены или токсичные вещества раздражают дыхательные пути и делают вас более восприимчивыми к инфекциям.

"Создание здоровой окружающей среды также является частью профилактики заболеваний".

Собственные привычки – влияние на вашу устойчивость. Сбалансированная диета, достаточная физическая активность и достаточный сон укрепляют вашу иммунную систему и помогают вам заболеть. С другой стороны, курение, чрезмерное употребление алкоголя и стрессовый образ жизни ослабляют иммунную систему.

Удивительно, как работает наше тело и как различные факторы могут вызывать у нас чувство слабости и дискомфорта.Ранее МедикФорум писал о главном симптоме инфаркта.

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