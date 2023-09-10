8 советов врача, которые снизят ваш холестерин: «ваше сердце скажет вам спасибо»

1. Ешьте больше растительной пищи

«В растительной пище нет холестерина, следовательно, веганская диета не содержит холестерина», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

2. Овсянка на завтрак

«В порции размером 50 грамм содержится почти пять граммов клетчатки, и это можно увеличить, добавив сухофрукты, орехи, банан или ягоды и соевое молоко».

3. Выбирайте цельнозерновые продукты

«Просто замените рафинированный белый хлеб, рис и макароны на более полезные для здоровья цельнозерновые сорта», — сказал кардиолог.

4. Избегайте трансжиров и ограничьте насыщенные жиры

«Вы по-прежнему можете время от времени съедать пирожное или немного печенья, но постарайтесь ограничить потребление этих нездоровых жиров».

5. Держите руку на пульсе

6. Обязательно получайте пять порций овощей и фруктов

«Итак, убедитесь, что вы получаете не менее пяти штук в день — чем больше, тем лучше!»

7. Сходить с ума по орехам

8. Любите сою

«Вы можете получить это из 100 граммов тофу, 200-миллилитрового стакана соевого молока и одного соевого йогурта».

«И ваше сердце скажет вам спасибо», — добавил кардиолог.

Неправильный образ жизни может привести к повышению уровня холестерина , что означает плохие новости для вашего риска сердечно-сосудистых проблем, таких как болезни сердца и инсульты.От диеты, насыщенной насыщенными жирами, до отсутствия физической активности — вы можете контролировать множество факторов, которые можно изменить.Изменение диеты — один из способов предотвратить накопление воскового вещества в артериях. Врач поделился восемью настройками, которые могут сделать это с удовольствием.По словам врача-кардиолога, переход на растительную диету может оказаться простым способом исключить холестерин из вашего рациона.Более того, растительная диета также не лишена разнообразия между орехами, семенами, фруктами и овощами.Овес, наполненный растворимой клетчаткой, может помочь снизить уровень «плохого» холестерина, регулируя всасывание воскообразного вещества из кровотока.От коричневого риса до киноа, от хлеба из цельнозерновой муки до макарон из цельного зерна — цельнозерновые продукты также могут снизить уровень холестерина благодаря содержащейся в них клетчатке.Насыщенные и трансжиры, скрытые в сливочном масле, колбасах, кокосовом масле, печенье и других продуктах, подвергшихся ультраобработке, стимулируют выработку холестерина в организме.Богатые белком и другими питательными веществами бобовые, такие как горох, фасоль, чечевица и нут, являются еще одним «чудо» продуктом для снижения уровня холестерина.Как и в овсе и цельнозерновых продуктах, содержание клетчатки в них помогает контролировать уровень клетчатки.Фрукты и овощи, естественно, содержат очень мало жира и богаты клетчаткой, снижающей уровень холестерина, витаминами, минералами и антиоксидантами, которые могут способствовать хорошему здоровью сердца.Согласно многочисленным исследованиям, небольшие хрустящие продукты могут помочь снизить уровень холестерина, кровяное давление и уровень сахара в крови, а также улучшить баланс жиров в крови.Поэтому Батлер рекомендовал съедать небольшую горсть смешанных орехов, включая бразильские орехи, миндаль, кешью, грецкие орехи и фисташки в день.Всего 25 граммов соевого белка в день, богатого клетчаткой, ненасыщенными жирами и рядом витаминов и минералов, могут снизить уровень холестерина.Он рекомендовал сочетать все эти диетические изменения с регулярными физическими упражнениями.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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