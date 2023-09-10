Эти 5 продуктов снимут воспаление и боль при артрите

«Хотя они не могут обеспечить лекарство от артрита, включение этих продуктов в ваш рацион потенциально может помочь облегчить симптомы и улучшить общее состояние суставов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

1. Жирная рыба

2. Куркума

«Конкретных ежедневных рекомендаций по куркуме не существует, но регулярное включение ее в свой рацион (в сочетании с черным перцем для улучшения ее усвоения) в качестве специи или в блюда может быть полезным», — сказала врач.

3. Имбирь

4. Ягоды

«Старайтесь съедать хотя бы одну чашку ягод в день в рамках потребления фруктов. Это обеспечивает хороший источник антиоксидантов».

5. Листовая зелень

Артрит описывает группу заболеваний, характеризующихся воспалением, характеризующимся болью, отеком, болезненностью и повышением температуры в суставах.Противовоспалительная диета может сыграть «значительную» роль в уменьшении боли при артрите.Поэтому он с удовольствием поделился пятью «лучшими» противовоспалительными продуктами, которые могут это сделать.Насыщенная жирными кислотами омега-3 рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и форель, может помочь уменьшить боль и скованность суставов у людей с артритом, объяснила врач Андреева.Она рекомендовала употреблять как минимум две порции жирной рыбы в неделю, причем каждая порция должна составлять от 85 до 120 граммов, чтобы получить «хорошую дозу» жирных кислот омега-3.Желтый яркий цвет куркумы обусловлен соединением с сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, известным как куркумин.От нуля до трех миллиграммов на килограмм веса тела является приемлемой суточной нормой.Независимо от того, пьете ли вы его с чаем или добавляете в карри, имбирь обладает естественными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить боль при артрите.Врач рекомендовал включать в свой ежедневный рацион одну-две чайные ложки свежего имбиря или имбирного порошка.Помимо клубники и черники, ягоды также богаты антиоксидантами и противовоспалительными соединениями.Эти свойства могут помочь уменьшить воспаление и окислительный стресс в организме, объяснила врач Андреева.Она добавила:Листовая зелень, в том числе шпинат, капуста и мангольд, являются естественными источниками витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями.Поэтому врач посоветовал включать порцию листовой зелени в свой ежедневный рацион, например, в салаты или смузи.Хотя количество каждого противовоспалительного продукта, необходимое для получения пользы, может варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов, таких как возраст, пол, уровень активности, рацион питания, общие рекомендации могут отличаться.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза в ногах.

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