Эти 5 продуктов снимут воспаление и боль при артрите
Хотя не существует чудодейственной диеты, способной вылечить артрит, некоторые исследования показывают, что определенные продукты могут помочь уменьшить симптомы.
Артрит описывает группу заболеваний, характеризующихся воспалением, характеризующимся болью, отеком, болезненностью и повышением температуры в суставах.
Противовоспалительная диета может сыграть «значительную» роль в уменьшении боли при артрите.
«Хотя они не могут обеспечить лекарство от артрита, включение этих продуктов в ваш рацион потенциально может помочь облегчить симптомы и улучшить общее состояние суставов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Поэтому он с удовольствием поделился пятью «лучшими» противовоспалительными продуктами, которые могут это сделать.
1. Жирная рыба
Насыщенная жирными кислотами омега-3 рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и форель, может помочь уменьшить боль и скованность суставов у людей с артритом, объяснила врач Андреева.
Она рекомендовала употреблять как минимум две порции жирной рыбы в неделю, причем каждая порция должна составлять от 85 до 120 граммов, чтобы получить «хорошую дозу» жирных кислот омега-3.
2. Куркума
Желтый яркий цвет куркумы обусловлен соединением с сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, известным как куркумин.
«Конкретных ежедневных рекомендаций по куркуме не существует, но регулярное включение ее в свой рацион (в сочетании с черным перцем для улучшения ее усвоения) в качестве специи или в блюда может быть полезным», — сказала врач.
От нуля до трех миллиграммов на килограмм веса тела является приемлемой суточной нормой.
3. Имбирь
Независимо от того, пьете ли вы его с чаем или добавляете в карри, имбирь обладает естественными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить боль при артрите.
Врач рекомендовал включать в свой ежедневный рацион одну-две чайные ложки свежего имбиря или имбирного порошка.
4. Ягоды
Помимо клубники и черники, ягоды также богаты антиоксидантами и противовоспалительными соединениями.
Эти свойства могут помочь уменьшить воспаление и окислительный стресс в организме, объяснила врач Андреева.
Она добавила:
«Старайтесь съедать хотя бы одну чашку ягод в день в рамках потребления фруктов. Это обеспечивает хороший источник антиоксидантов».
5. Листовая зелень
Листовая зелень, в том числе шпинат, капуста и мангольд, являются естественными источниками витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями.
Поэтому врач посоветовал включать порцию листовой зелени в свой ежедневный рацион, например, в салаты или смузи.
Хотя количество каждого противовоспалительного продукта, необходимое для получения пользы, может варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов, таких как возраст, пол, уровень активности, рацион питания, общие рекомендации могут отличаться.
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