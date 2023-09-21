Шоколад, подливка и колбасы вызывают серьезные проблемы со здоровьем

«Глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи, который играет решающую роль в текстуре и структуре хлебобулочных изделий, придавая им эластичность и жевательную способность. Он обычно содержится в продуктах, содержащих муку, таких как хлеб, макароны, крупы, торты и печенье», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Колбасные изделия

Соусы

Соусы

Бульонные кубики

Соевый соус

Шоколад.

«Для многих людей потребление продуктов, содержащих глютен, связано с неблагоприятными кишечными и внекишечными симптомами», — добавила Пономарева.

Боль в животе и спазмы

Вздутие живота

Метеоризм (чрезмерное газообразование)

Диарея или хроническая диарея

Запор.

Усталость

Головная боль

Боль в суставах

Изменения настроения (раздражительность, депрессия, беспокойство)

Проблемы с кожей (сыпи, экзема)

Неврологические симптомы (такие как онемение или покалывание).

Что вызывает непереносимость глютена?

«Варианты конкретных генов, известных как HLA-DQ, связаны со значительно повышенным риском непереносимости глютена. Прохождение генетического теста на непереносимость глютена может помочь определить, являетесь ли вы носителем генетических вариантов, которые могут привести к потенциальному развитию непереносимости глютена», - объясняет врач-диетолог.

«Это может привести к воспалению, неправильному пищеварению и нарушению всасывания питательных веществ».

Глютенсодержащие крупы и их производные

Пшеница

Сорта и производные пшеницы:

ягоды пшеницы

дурум

эммер

манная крупа

однозернячная пшеница

Рожь

Ячмень

Солод в различных формах (включая: солодовую ячменную муку, солодовое молоко или молочные коктейли, солодовый экстракт, солодовый сироп, солодовый ароматизатор, солодовый уксус)

Пивные дрожжи

Пшеничный крахмал.

Врач-диетолог пояснила, что такое глютен, в каких продуктах его можно найти и к каким симптомам он может привести.У людей с непереносимостью глютена симптомы могут возникнуть в течение часа после употребления продуктов, содержащих глютен. Однако у других людей может возникнуть отсроченная реакция на глютен, при которой симптомы могут проявиться до 12 часов или более.Тест также может выявить, есть ли у вас генетические вариации, которые повышают риск развития целиакии.Целиакия — это «наиболее тяжелый тип непереносимости глютена», который является аутоиммунным заболеванием. Целиакия — аутоиммунное заболевание, при котором потребление глютена вызывает неадекватный иммунный ответ и выработку антител, которые повреждают тонкую кишку.Если вы обнаружите, что у вас есть генетический риск непереносимости глютена, Пономарева посоветовала «проконсультируйтесь с врачом для дополнительных анализов».Ранее МедикФорум писал о пользе красного вина для сосудов.

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