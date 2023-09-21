Шоколад, подливка и колбасы вызывают серьезные проблемы со здоровьем

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Шоколад, подливка и колбасы вызывают серьезные проблемы со здоровьем


Диетолог поделилась тревожными признаками непереносимости глютена.


Врач-диетолог пояснила, что такое глютен, в каких продуктах его можно найти и к каким симптомам он может привести.

«Глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи, который играет решающую роль в текстуре и структуре хлебобулочных изделий, придавая им эластичность и жевательную способность. Он обычно содержится в продуктах, содержащих муку, таких как хлеб, макароны, крупы, торты и печенье», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Глютен также можно найти в некоторых продуктах:
  • Колбасные изделия
  • Соусы
  • Соусы
  • Бульонные кубики
  • Соевый соус
  • Шоколад.
«Для многих людей потребление продуктов, содержащих глютен, связано с неблагоприятными кишечными и внекишечными симптомами», — добавила Пономарева.

Желудочно-кишечные симптомы могут включать:
  • Боль в животе и спазмы
  • Вздутие живота
  • Метеоризм (чрезмерное газообразование)
  • Диарея или хроническая диарея
  • Запор.
Внекишечные симптомы могут включать:
  • Усталость
  • Головная боль
  • Боль в суставах
  • Изменения настроения (раздражительность, депрессия, беспокойство)
  • Проблемы с кожей (сыпи, экзема)
  • Неврологические симптомы (такие как онемение или покалывание).
У людей с непереносимостью глютена симптомы могут возникнуть в течение часа после употребления продуктов, содержащих глютен. Однако у других людей может возникнуть отсроченная реакция на глютен, при которой симптомы могут проявиться до 12 часов или более.

Что вызывает непереносимость глютена?


«Варианты конкретных генов, известных как HLA-DQ, связаны со значительно повышенным риском непереносимости глютена. Прохождение генетического теста на непереносимость глютена может помочь определить, являетесь ли вы носителем генетических вариантов, которые могут привести к потенциальному развитию непереносимости глютена», - объясняет врач-диетолог.

Тест также может выявить, есть ли у вас генетические вариации, которые повышают риск развития целиакии.

Целиакия — это «наиболее тяжелый тип непереносимости глютена», который является аутоиммунным заболеванием. Целиакия — аутоиммунное заболевание, при котором потребление глютена вызывает неадекватный иммунный ответ и выработку антител, которые повреждают тонкую кишку.

«Это может привести к воспалению, неправильному пищеварению и нарушению всасывания питательных веществ».

Если вы обнаружите, что у вас есть генетический риск непереносимости глютена, Пономарева посоветовала «проконсультируйтесь с врачом для дополнительных анализов».

Глютенсодержащие крупы и их производные


  • Пшеница
  • Сорта и производные пшеницы:
  • ягоды пшеницы
  • дурум
  • эммер
  • манная крупа
  • однозернячная пшеница
  • Рожь
  • Ячмень
  • Солод в различных формах (включая: солодовую ячменную муку, солодовое молоко или молочные коктейли, солодовый экстракт, солодовый сироп, солодовый ароматизатор, солодовый уксус)
  • Пивные дрожжи
  • Пшеничный крахмал.


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