Шоколад, подливка и колбасы вызывают серьезные проблемы со здоровьем
Диетолог поделилась тревожными признаками непереносимости глютена.
Врач-диетолог пояснила, что такое глютен, в каких продуктах его можно найти и к каким симптомам он может привести.
«Глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи, который играет решающую роль в текстуре и структуре хлебобулочных изделий, придавая им эластичность и жевательную способность. Он обычно содержится в продуктах, содержащих муку, таких как хлеб, макароны, крупы, торты и печенье», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Глютен также можно найти в некоторых продуктах:
- Колбасные изделия
- Соусы
- Соусы
- Бульонные кубики
- Соевый соус
- Шоколад.
«Для многих людей потребление продуктов, содержащих глютен, связано с неблагоприятными кишечными и внекишечными симптомами», — добавила Пономарева.
Желудочно-кишечные симптомы могут включать:
- Боль в животе и спазмы
- Вздутие живота
- Метеоризм (чрезмерное газообразование)
- Диарея или хроническая диарея
- Запор.
- Усталость
- Головная боль
- Боль в суставах
- Изменения настроения (раздражительность, депрессия, беспокойство)
- Проблемы с кожей (сыпи, экзема)
- Неврологические симптомы (такие как онемение или покалывание).
Что вызывает непереносимость глютена?
«Варианты конкретных генов, известных как HLA-DQ, связаны со значительно повышенным риском непереносимости глютена. Прохождение генетического теста на непереносимость глютена может помочь определить, являетесь ли вы носителем генетических вариантов, которые могут привести к потенциальному развитию непереносимости глютена», - объясняет врач-диетолог.
Тест также может выявить, есть ли у вас генетические вариации, которые повышают риск развития целиакии.
Целиакия — это «наиболее тяжелый тип непереносимости глютена», который является аутоиммунным заболеванием. Целиакия — аутоиммунное заболевание, при котором потребление глютена вызывает неадекватный иммунный ответ и выработку антител, которые повреждают тонкую кишку.
«Это может привести к воспалению, неправильному пищеварению и нарушению всасывания питательных веществ».
Если вы обнаружите, что у вас есть генетический риск непереносимости глютена, Пономарева посоветовала «проконсультируйтесь с врачом для дополнительных анализов».
Глютенсодержащие крупы и их производные
- Пшеница
- Сорта и производные пшеницы:
- ягоды пшеницы
- дурум
- эммер
- манная крупа
- однозернячная пшеница
- Рожь
- Ячмень
- Солод в различных формах (включая: солодовую ячменную муку, солодовое молоко или молочные коктейли, солодовый экстракт, солодовый сироп, солодовый ароматизатор, солодовый уксус)
- Пивные дрожжи
- Пшеничный крахмал.
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