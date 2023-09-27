Диетолог рассказала о «секретных привычках, способствующих ожирению»

Набрали вес, несмотря на здоровое питание?

"Например, сон играет решающую роль в нашем метаболизме. Если вы не спите достаточно, вы будете более голодны. Любой, кто спит всего пять часов в сутки, выделяет больше гормона грелина. И это заставляет нас иметь больше аппетита", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Последовательное записывание может быть очень полезным для отслеживания событий. Другие возможные причины включают меньшую физическую активность в повседневной жизни, задержку воды из-за большего количества клетчатки, женский цикл или интенсивные занятия спортом, а также нерегулярную диету с сильно колеблющимся потреблением калорий", - объясняет Пономарева.

Виды спорта, которые помогают похудеть

Плавание : час интенсивного плавания брассом или вольным стилем может сжечь до 700 калорий.

: час интенсивного плавания брассом или вольным стилем может сжечь до 700 калорий. Сквош : если вы не можете заставить себя заниматься спортом в одиночку, вы можете заниматься спортом с друзьями. Играя в быстрый сквош, вы можете потерять до 840 калорий в час.

: если вы не можете заставить себя заниматься спортом в одиночку, вы можете заниматься спортом с друзьями. Играя в быстрый сквош, вы можете потерять до 840 калорий в час. Кроссфит: кроссфит стимулирует, помимо прочего, жировой обмен, можно терять 500-700 калорий в час.

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