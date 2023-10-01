Эта утренняя привычка лишает ваше тело энергии

0 Фото: https://unsplash.com/photos/mSXMHkgRs8s
Эта утренняя привычка лишает ваше тело энергии


Сон невероятно важен для мозга, обучения и памяти. Это имеет решающее значение для обработки и сортировки. Сон — это вопрос не количественный, а качественный. Это просто вопрос: как мне проснуться на следующее утро?


Сон имеет решающее значение для здоровья и благополучия. Сон дает организму отдых и регенерацию, в которых он нуждается. Это также укрепляет иммунную систему.

"Пока мы спим, память консолидируется. Мы также улучшаем наше внимание, концентрацию и способность к обучению. Поэтому достаточный сон важен для поддержания психического здоровья", - говорит врач-терапевт Сафронова Екатерина специально для МедикФорум.

Сон также оказывает прямое влияние на нашу эмоциональную стабильность и на то, как мы справляемся со стрессом. Если вы высыпаетесь, вы можете лучше справляться со стрессом. С другой стороны, недостаток сна может привести к повышенному стрессу, раздражительности и перепадам настроения.

Дремота сбивает тело с толку


"Вы лежите в постели еще пять или десять минут, прежде чем будильник снова разбудит вас".

Это крайне сбивает с толку организм. Врач рекомендуют просто поставить будильник на десять минут позже обычного — и вставать, как только прозвенит будильник.

Вот что лежит в основе инерции сна


Несоблюдение этого требования может привести к тому, что организм будет бороться с так называемой «инерцией сна». На самом деле это особое чувство головокружения, которое вы испытываете сразу после пробуждения. Однако в крайних случаях это может длиться часами.

Идеальный сон: слушайте свои внутренние часы


"В идеале вам следует ложиться спать, когда вы устали, и позволить своему телу самому решать, выспались ли вы". 

Однако реальность другая: стресс, дети, работа – и даже сон – часто мешают вам правильно настроить свои внутренние часы.

Вы можете научиться правильно спать


«Длительные периоды сна, превышающие 9 часов, могут повлиять на здоровье так же, как и короткие периоды сна».

Исследования показывают, что длительный сон может увеличить риск деменции, вызвать потерю памяти и привести к увеличению веса. С другой стороны, менее шести часов в сутки тоже не рекомендуется – и это трудно компенсировать. 

Чтобы получить контроль над своим графиком сна, можно купить аналоговый будильник без кнопки повтора или разместить будильник где-нибудь в комнате, чтобы вам приходилось вставать, чтобы его выключить.

Восемь признаков плохого ритма сна

  • Чтобы заснуть, требуется не менее 30 минут.
  • Сны редко запоминаются.
  • Когда вы просыпаетесь, вы чувствуете себя очень утомленным.
  • Вы чаще чувствуете голод, особенно от фаст-фуда.
  • Вы просыпаетесь раньше, чем необходимо.
  • В течение дня вы чувствуете сонливость и усталость.
  • Утром у вас опухшие, красные глаза или темные круги под глазами.
  • Чувства часто путаются. Гнев, страх, печаль – все это есть.


Ранее МедикФорум писал о вреде винограда для пожилых.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Врач назвал 8 признаков, что вы недостаточно спите
8 признаков, что вы недостаточно спите - врач рассказала, как восстановить режим
Дефицит витамина B12: низкий уровень может вызвать постоянное жжение в ногах
Теги : советы врачей, сон и здоровье, пробуждение
Эта утренняя привычка лишает ваше тело энергии
Вино, пиво, водка: 5 признаков, что вы пьете слишком много алкоголя
Диетолог Гинзбург: выздоровление при простуде ускоряют мед и яйца