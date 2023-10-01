Эта утренняя привычка лишает ваше тело энергии
Сон невероятно важен для мозга, обучения и памяти. Это имеет решающее значение для обработки и сортировки. Сон — это вопрос не количественный, а качественный. Это просто вопрос: как мне проснуться на следующее утро?
Сон имеет решающее значение для здоровья и благополучия. Сон дает организму отдых и регенерацию, в которых он нуждается. Это также укрепляет иммунную систему.
"Пока мы спим, память консолидируется. Мы также улучшаем наше внимание, концентрацию и способность к обучению. Поэтому достаточный сон важен для поддержания психического здоровья", - говорит врач-терапевт Сафронова Екатерина специально для МедикФорум.
Сон также оказывает прямое влияние на нашу эмоциональную стабильность и на то, как мы справляемся со стрессом. Если вы высыпаетесь, вы можете лучше справляться со стрессом. С другой стороны, недостаток сна может привести к повышенному стрессу, раздражительности и перепадам настроения.
Дремота сбивает тело с толку
"Вы лежите в постели еще пять или десять минут, прежде чем будильник снова разбудит вас".
Это крайне сбивает с толку организм. Врач рекомендуют просто поставить будильник на десять минут позже обычного — и вставать, как только прозвенит будильник.
Вот что лежит в основе инерции сна
Несоблюдение этого требования может привести к тому, что организм будет бороться с так называемой «инерцией сна». На самом деле это особое чувство головокружения, которое вы испытываете сразу после пробуждения. Однако в крайних случаях это может длиться часами.
Идеальный сон: слушайте свои внутренние часы
"В идеале вам следует ложиться спать, когда вы устали, и позволить своему телу самому решать, выспались ли вы".
Однако реальность другая: стресс, дети, работа – и даже сон – часто мешают вам правильно настроить свои внутренние часы.
Вы можете научиться правильно спать
«Длительные периоды сна, превышающие 9 часов, могут повлиять на здоровье так же, как и короткие периоды сна».
Исследования показывают, что длительный сон может увеличить риск деменции, вызвать потерю памяти и привести к увеличению веса. С другой стороны, менее шести часов в сутки тоже не рекомендуется – и это трудно компенсировать.
Чтобы получить контроль над своим графиком сна, можно купить аналоговый будильник без кнопки повтора или разместить будильник где-нибудь в комнате, чтобы вам приходилось вставать, чтобы его выключить.
Восемь признаков плохого ритма сна
- Чтобы заснуть, требуется не менее 30 минут.
- Сны редко запоминаются.
- Когда вы просыпаетесь, вы чувствуете себя очень утомленным.
- Вы чаще чувствуете голод, особенно от фаст-фуда.
- Вы просыпаетесь раньше, чем необходимо.
- В течение дня вы чувствуете сонливость и усталость.
- Утром у вас опухшие, красные глаза или темные круги под глазами.
- Чувства часто путаются. Гнев, страх, печаль – все это есть.
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