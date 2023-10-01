Эта утренняя привычка лишает ваше тело энергии

"Пока мы спим, память консолидируется. Мы также улучшаем наше внимание, концентрацию и способность к обучению. Поэтому достаточный сон важен для поддержания психического здоровья", - говорит врач-терапевт Сафронова Екатерина специально для МедикФорум.

Дремота сбивает тело с толку

"Вы лежите в постели еще пять или десять минут, прежде чем будильник снова разбудит вас".

Вот что лежит в основе инерции сна

Идеальный сон: слушайте свои внутренние часы

"В идеале вам следует ложиться спать, когда вы устали, и позволить своему телу самому решать, выспались ли вы".

Вы можете научиться правильно спать

«Длительные периоды сна, превышающие 9 часов, могут повлиять на здоровье так же, как и короткие периоды сна».

Восемь признаков плохого ритма сна

Чтобы заснуть, требуется не менее 30 минут.

Сны редко запоминаются.

Когда вы просыпаетесь, вы чувствуете себя очень утомленным.

Вы чаще чувствуете голод, особенно от фаст-фуда.

Вы просыпаетесь раньше, чем необходимо.

В течение дня вы чувствуете сонливость и усталость.

Утром у вас опухшие, красные глаза или темные круги под глазами.

или темные круги под глазами. Чувства часто путаются. Гнев, страх, печаль – все это есть.

Сон имеет решающее значение для здоровья и благополучия. Сон дает организму отдых и регенерацию, в которых он нуждается. Это также укрепляет иммунную систему.Сон также оказывает прямое влияние на нашу эмоциональную стабильность и на то, как мы справляемся со стрессом. Если вы высыпаетесь, вы можете лучше справляться со стрессом. С другой стороны, недостаток сна может привести к повышенному стрессу, раздражительности и перепадам настроения.Это крайне сбивает с толку организм. Врач рекомендуют просто поставить будильник на десять минут позже обычного — и вставать, как только прозвенит будильник.Несоблюдение этого требования может привести к тому, что организм будет бороться с так называемой «инерцией сна». На самом деле это особое чувство головокружения, которое вы испытываете сразу после пробуждения. Однако в крайних случаях это может длиться часами.Однако реальность другая: стресс, дети, работа – и даже сон – часто мешают вам правильно настроить свои внутренние часы.Исследования показывают, что длительный сон может увеличить риск деменции, вызвать потерю памяти и привести к увеличению веса. С другой стороны, менее шести часов в сутки тоже не рекомендуется – и это трудно компенсировать.Чтобы получить контроль над своим графиком сна, можно купить аналоговый будильник без кнопки повтора или разместить будильник где-нибудь в комнате, чтобы вам приходилось вставать, чтобы его выключить.Ранее МедикФорум писал о вреде винограда для пожилых.

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