Врач рекомендует 7 лучших продуктов для завтрака, чтобы уменьшить боль при артрите

«Хотя не существует конкретного завтрака, способного вылечить артрит, некоторые продукты могут помочь уменьшить воспаление и облегчить боль при артрите», — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





1. Овес

«Стабильный уровень сахара в крови может помочь предотвратить всплески воспаления», — добавил врач.

2. Ягоды

3. Греческий йогурт

«Новые исследования показывают, что здоровый микробиом кишечника может оказывать положительное влияние на воспаление и аутоиммунные заболевания, такие как артрит».

4. Орехи и семена

«Антиоксиданты помогают нейтрализовать вредные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут способствовать воспалению и повреждению тканей суставов», — сказал доктор.

5. Шпинат или капуста

6. Куркума

"Вот почему черный перец и молоко в латте с куркумой могут помочь преодолеть разрыв между пользой для здоровья землистой специи и ее биодоступностью".

7. Зеленый чай

Артрит, отмеченный воспалением, является распространенным заболеванием, которое вызывает боль в суставах. К счастью, определенныйЗавтрак может быть идеальным началом.Овес, ключевой ингредиент любимой каши, богат клетчаткой и антиоксидантами.Врач Строков объяснил, что клетчатка может помочь регулировать уровень сахара в крови и косвенно уменьшить воспаление.Независимо от того, являетесь ли вы поклонником черники, клубники или малины, эти ягоды полны противовоспалительных соединений.Поскольку хроническое воспаление является основной причиной боли при артрите, употребление продуктов, которые могут помочь обуздать виновника, может облегчить ваши симптомы .Еще один основной продукт завтрака — греческий йогурт, богатый белком и пробиотиками, которые могут поддерживать здоровье кишечника и уменьшать воспаление.Было обнаружено, что орехи, от миндаля до семян льна, от грецких орехов до семян чиа, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.Хотя овощи, возможно, не лучший вариант для завтрака, не следует сбрасывать со счетов листовую зелень, поскольку она богата витаминами и минералами, которые могут принести пользу здоровью суставов.Доктор объяснил, что, как и в овсе, содержание клетчатки в шпинате или капусте может способствовать стабилизации уровня глюкозы в крови и предотвращению обострений воспаления.Куркума, известная в виде латте с куркумой, обладает доказанными противовоспалительными свойствами.Однако вам понадобится либо черный перец, либо жир, чтобы повысить биодоступность его мощного соединения под названием куркумин.Если вы не любитель латте с куркумой, доктор рекомендует вместо этого добавлять немного золотого ингредиента в смузи.Зеленый чай, предлагающий больше, чем просто кофеин, богат антиоксидантами, называемыми катехинами. Обладая широким спектром преимуществ для здоровья, катехины могут помочь уменьшить воспаление, добавил врач.Ранее МедикФорум писал о фруктах, которые заряжают организм энергией.

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