Нутрициолог дает простой совет для похудения - «помогает чувствовать себя сытым дольше»

«Диеты с высоким содержанием белка обычно встречаются у тех, кто хочет похудеть, поскольку большее количество белка может утолить голод, заставляя вас чувствовать себя сытым дольше. Белок представляет собой сложную группу молекул, состоящую из 20 аминокислот, которые известны как «строительные блоки. Существует девять незаменимых аминокислот, которые необходимо поступать в организм с пищей и/или добавками», - говори врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Белок считается лучшим питательным веществом для снижения веса, поскольку его более низкая плотность калорий в сочетании с повышенным чувством сытости делает его идеальным для снижения количества потребляемых калорий. Когда организм насыщается белком, он все равно может наращивать мышцы, но будет терять жир за счет дефицита калорий и углеводов, что является стратегией диеты, используемой в кетогенной диете».



Когда вы начинаете придерживаться белковой диеты, может быть сложно понять, с чего начать прием пищи.

Строков сказал, что вам следует начать с разделения тарелки так, чтобы половина содержала полноценный источник белка. Это может быть смесь бобовых, таких как фасоль, нут, чечевица и т. д., тофу или заменитель мяса, а если вы едите продукты животного происхождения, рыба, курица или красное мясо.

Врач-нутрициолог рассказал, как увеличение потребления белка может помочь ускорить потерю веса. Хотя потребление большего количества белка обычно предназначено для спортсменов и посетителей тренажерных залов, оно должно быть ключевой частью жизни и диеты любого человека.Они являются ключом к потреблению, поскольку организм не может синтезировать их без еды, поэтому для восстановления мышечных волокон важно потреблять продукты, содержащие незаменимые аминокислоты.Аминокислоты могут различаться в зависимости от источника пищи. Животные источники содержат все девять незаменимых аминокислот, поэтому вы можете получить их все, потребляя один единственный источник белка, например курицу, молочные продукты, яйца и т. д.Человеку, питающемуся растительными продуктами, обычно необходимо объединить несколько источников, чтобы усвоить все девять незаменимых аминокислот. Хорошие примеры пищевых комбинаций включают цельнозерновой хлеб с печеными бобами или цельнозерновой хлеб питта и хумус.Но в отличие от других источников растительного белка, тофу — это источник растительного происхождения, который содержит все девять незаменимых аминокислот.Белок можно использовать как средство для снижения веса, не пренебрегая при этом другими группами продуктов питания. Прежде чем применять такую стратегию по снижению веса, важно проконсультироваться с дипломированным диетологом/диетологом.Однако это строгая диета без углеводов, поэтому ее следует использовать только под наблюдением сертифицированного диетолога/диетолога, и она специально рекомендована этому человеку, поскольку углеводы необходимы для здоровья тела и мозга.Ранее МедикФорум писал о пользе щелочной минеральной воды.

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