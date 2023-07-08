Диетолог Пономарева рекомендует есть 2 продукта, чтобы похудеть — «управляйте голодом»

«Есть продукта, которые помогут вам справиться с чувством голода», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Картофель

«Ешьте картофель, чтобы помочь достичь дефицита калорий (сжигая больше калорий, чем потребляете)».

Белок

«Потребление достаточного количества белка также важно, чтобы вы дольше оставались сытыми и помогали вам восстанавливаться после физических упражнений».

Известно, что он повышает риск различных серьезных заболеваний и заболеваний, включая диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака. Поэтому поддержание здорового веса важно для вашего общего здоровья и благополучия.Соблюдение здоровой, сбалансированной диеты, которая остается в пределах определенного диапазона калорий, является одним из способов похудеть или сохранить свой вес.Раньше мы были убеждены, что белый картофель не очень полезен для здоровья, но на самом деле он лидирует в индексе сытости, составленном Бранд-Миллер и Петоч (1995), а это означает, что это продукт номер один, который дольше сохраняет чувство сытости.Когда вы ищете диету, выбирайте продукты, которые помогают справиться с чувством голода, так как это приведет к меньшему количеству перекусов. Сокращение калорий, а не отказ от определенных продуктов, таких как картофель, способствует снижению веса.Нет никаких доказательств того, что картофель, приготовленный здоровым способом, способствует увеличению веса.Диеты с высоким содержанием белка неоднократно демонстрируют долгосрочный успех, снижают факторы сердечно-сосудистых заболеваний и сохраняют мышечную массу, что, в свою очередь, увеличивает ваш потенциал сжигания жира.Ранее МедикФорум писал о признаках инфаркта.

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