10 нейросоветов от врача, которые помогут ясно мыслить в любом возрасте

«Если вам посчастливилось дожить до 80 лет и старше, у вас есть веские причины продолжать поддерживать свое когнитивное здоровье и функциональность мозга», - говорит врач-невролог Козлова Виталина специальнодля МедикФорум.

1. Совершите быструю прогулку

"Если вы подготовиться к важной встрече, сделайте одолжение своему мозгу и своей карьере и прогуляйтесь".

2. Съешьте кусочек темного шоколада

"Некоторые исследования показывают, что употребление темного шоколада за два часа до мероприятия улучшает память и время реакции. Но придерживайтесь темного шоколада".

3. Сядьте прямо

4. Пишите слабой рукой

"Это небольшое упражнение выводит ваш мозг из зоны комфорта, укрепляет нейронные связи и помогает регенерировать клетки мозга".

5. Наслаждайтесь большой тарелкой черники

6. Выучите новое слово

7. Визуализируйте способы сделать свой день лучше

"Это упражнение не только успокаивает и снижает стресс, но также улучшает настроение и даже может повысить производительность на работе, в тренажерном зале или в повседневной жизни".

8. Проведите десять минут без раздражителей

9. Используйте ароматы для борьбы со стрессом

"По мнению исследователей, лаванда помогает снизить стресс, бергамот дает больше энергии , а ладан увеличивает снабжение мозга кислородом".





10. Запишите, за что вы благодарны

, неправильное питание, недостаток физических упражнений – существует множество факторов, из-за которых мы становимся слабее не только физически, но и морально. Эта опасность особенно велика во время коронакризиса, когда многие люди реже выходят на улицу. Чтобы предотвратить это и оставаться в форме до старости, мы должны принять контрмеры.Однако вам не обязательно заниматься фитнесом и умственными упражнениями часами каждый день. Вместо этого врач рекомендуетДля этого понадобится не более десяти минут в день.Исследования показывают, что определенная дозаможет улучшить приток крови к мозгу. Это способствует творчеству, новым идеям и работоспособности мозга.Темный шоколад богат минералами и содержит большую часть полезных флавоноидов, которые помогают устранить свободные радикалы, увеличить приток крови к мозгу и улучшить оксигенацию.Молочный шоколад и белый шоколад содержат не так много флавоноидов.Если вы сядете с прямой спиной, длинной шеей и расправленными плечами, приток крови к мозгу сразу улучшится. Исследования показывают, что, когда вы сидите прямо, люди лучше вас замечают, и ваша уверенность в себе повышается.Для многих людей письмо от руки само по себе является упражнением для мозга, поскольку они привыкли печатать только на клавиатуре или на дисплее своего смартфона.Если вам нужны новые клетки мозга, ешьте чернику. Они богаты флавоноидами, полифенолами и другими полезными веществами, которые стимулируют нейрогенез, то есть производство нервных клеток.Любое расширение словарного запаса повышает познавательные способности и интеллект. Кроме того, в вашем гиппокампе немедленно образуются новые клетки. Купите языковой календарь, который каждый день предлагает новое слово, или загрузите на свой мобильный телефон словарь с соответствующей функцией.Профессиональные спортсмены и руководители часто используют этот метод перед важными мероприятиями или в качестве ежедневного утреннего распорядка.Зайдите в комнату без телефона и телевизора. Никаких звонков, никаких звуковых сигналов, никаких сообщений, никаких других отвлекающих факторов или требований — только вы в комнате, глаза открыты или закрыты.Десять минут без стресса. Это упражнение успокаивает симпатическую нервную систему и может дать вам ощущение большего умственного и эмоционального контроля в течение оставшейся части дня.Натуральные ароматические масла дома или в офисе могут помочь уменьшить стресс, успокоить симпатическую нервную систему и изменить активность мозговых волн, улучшая как когнитивные функции, так и настроение. Какой аромат лучше всего подходит для этого?Запишите их на стикере, который прикрепите к зеркалу в ванной, дверце холодильника, экрану компьютера или где-нибудь еще, где вы будете часто видеть его в течение дня.Каждый раз это маленькое напоминание поможет вам расслабиться. Уровень стресса снижается, настроение улучшается.Ранее МедикФорум писал о пользе пробиотиков и клетчатки.

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