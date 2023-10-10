10 нейросоветов от врача, которые помогут ясно мыслить в любом возрасте
Если вы хотите оставаться в форме до старости, вам следует начать тренироваться прямо сейчас: так говорит врач-невролог. Для этой цели она собрала десять небольших упражнений. От них получает пользу не только тело, но и мозг.
Стресс, неправильное питание, недостаток физических упражнений – существует множество факторов, из-за которых мы становимся слабее не только физически, но и морально. Эта опасность особенно велика во время коронакризиса, когда многие люди реже выходят на улицу. Чтобы предотвратить это и оставаться в форме до старости, мы должны принять контрмеры.
Однако вам не обязательно заниматься фитнесом и умственными упражнениями часами каждый день. Вместо этого врач рекомендует короткие тренировки мозга.
«Если вам посчастливилось дожить до 80 лет и старше, у вас есть веские причины продолжать поддерживать свое когнитивное здоровье и функциональность мозга», - говорит врач-невролог Козлова Виталина специальнодля МедикФорум.
Для этого понадобится не более десяти минут в день.
1. Совершите быструю прогулку
Исследования показывают, что определенная доза физических упражнений может улучшить приток крови к мозгу. Это способствует творчеству, новым идеям и работоспособности мозга.
"Если вы подготовиться к важной встрече, сделайте одолжение своему мозгу и своей карьере и прогуляйтесь".
2. Съешьте кусочек темного шоколада
Темный шоколад богат минералами и содержит большую часть полезных флавоноидов, которые помогают устранить свободные радикалы, увеличить приток крови к мозгу и улучшить оксигенацию.
"Некоторые исследования показывают, что употребление темного шоколада за два часа до мероприятия улучшает память и время реакции. Но придерживайтесь темного шоколада".
Молочный шоколад и белый шоколад содержат не так много флавоноидов.
3. Сядьте прямо
Если вы сядете с прямой спиной, длинной шеей и расправленными плечами, приток крови к мозгу сразу улучшится. Исследования показывают, что, когда вы сидите прямо, люди лучше вас замечают, и ваша уверенность в себе повышается.
4. Пишите слабой рукой
"Это небольшое упражнение выводит ваш мозг из зоны комфорта, укрепляет нейронные связи и помогает регенерировать клетки мозга".
Для многих людей письмо от руки само по себе является упражнением для мозга, поскольку они привыкли печатать только на клавиатуре или на дисплее своего смартфона.
5. Наслаждайтесь большой тарелкой черники
Если вам нужны новые клетки мозга, ешьте чернику. Они богаты флавоноидами, полифенолами и другими полезными веществами, которые стимулируют нейрогенез, то есть производство нервных клеток.
6. Выучите новое слово
Любое расширение словарного запаса повышает познавательные способности и интеллект. Кроме того, в вашем гиппокампе немедленно образуются новые клетки. Купите языковой календарь, который каждый день предлагает новое слово, или загрузите на свой мобильный телефон словарь с соответствующей функцией.
7. Визуализируйте способы сделать свой день лучше
"Это упражнение не только успокаивает и снижает стресс, но также улучшает настроение и даже может повысить производительность на работе, в тренажерном зале или в повседневной жизни".
Профессиональные спортсмены и руководители часто используют этот метод перед важными мероприятиями или в качестве ежедневного утреннего распорядка.
8. Проведите десять минут без раздражителей
Зайдите в комнату без телефона и телевизора. Никаких звонков, никаких звуковых сигналов, никаких сообщений, никаких других отвлекающих факторов или требований — только вы в комнате, глаза открыты или закрыты.
Десять минут без стресса. Это упражнение успокаивает симпатическую нервную систему и может дать вам ощущение большего умственного и эмоционального контроля в течение оставшейся части дня.
9. Используйте ароматы для борьбы со стрессом
Натуральные ароматические масла дома или в офисе могут помочь уменьшить стресс, успокоить симпатическую нервную систему и изменить активность мозговых волн, улучшая как когнитивные функции, так и настроение. Какой аромат лучше всего подходит для этого?
"По мнению исследователей, лаванда помогает снизить стресс, бергамот дает больше энергии , а ладан увеличивает снабжение мозга кислородом".
10. Запишите, за что вы благодарны
Запишите их на стикере, который прикрепите к зеркалу в ванной, дверце холодильника, экрану компьютера или где-нибудь еще, где вы будете часто видеть его в течение дня.
Каждый раз это маленькое напоминание поможет вам расслабиться. Уровень стресса снижается, настроение улучшается.
Ранее МедикФорум писал о пользе пробиотиков и клетчатки.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий