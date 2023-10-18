Килограммы не уходят: 4 признака того, что ваш метаболизм работает неправильно

Симптомы нарушенного обмена веществ

1. Вам постоянно холодно

"В частности, руки и ноги часто бывают ледяными. Это предупредительный сигнал организма. Организм работает на заднем плане. Производство тепла не входит в число приоритетных процессов, необходимых для выживания", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

2. У вас сухая кожа

"Сухая кожа – это относительно нормальное явление в холодное время года. Холодный воздух снаружи и теплый воздух от отопления внутри удаляют влагу с кожи".

3. У вас выпадают волосы

"Когда организм работает на низкой мощности, кожа головы и, следовательно, волосы также получают меньше питания. Результатом может стать выпадение и ломкость волос", - утверждает Строков.

4. Вы всегда чувствуете усталость

"Стимулировать метаболизм можно короткими занятиями спортом, например, 15 минутами йоги или прогулкой на свежем воздухе", - говорит нутрициолог.

Почему ваш метаболизм неэффективен?

Как восстановить метаболизм?

Упражнения, упражнения и еще раз упражнения.

"Лучший совет для ускорения метаболизма — это упражнения. Неважно, выполняете ли вы интенсивную HIIT-тренировку дома или расслабляетесь с помощью легкой последовательности йоги, главное — это движение".

Управление стрессом и восстановление. Для большинства людей стресс является неотъемлемой частью повседневной жизни, и его трудно избежать. Тем не менее старайтесь регулярно расслабляться. Может быть, выделите 15 минут в день, которые будут только вашими.

"Почитайте книгу, примите ванну или сделайте что-нибудь еще, что добавит вам удовольствия. Самое главное, что это вас расслабляет".

Продукты, богатые питательными веществами. Обеспечьте свой организм продуктами, богатыми питательными веществами и достаточным количеством белков, потому что только тогда ваше тело сможет работать на полную мощность, а также повысить метаболизм.

Хороший сон: спите не менее шести-восьми часов каждую ночь. Кроме того, следует следить за качеством своего сна. Это может значительно улучшить сон и восстановление.

"Углеводы вечером вызывают усталость и могут положительно повлиять на сон".

Выходите на свежий воздух: проводите на свежем воздухе не менее получаса каждый день при дневном свете. Даже когда солнце не светит, организм усваивает витамин D. Витамин D и занятия спортом на свежем воздухе положительно влияют на обмен веществ.

Когда температура на улице падает, многие люди чувствуют холод. Но некоторые люди становятся настоящими обморожениями – как бы холодно ни было на улице.Лучшее противоядие от этого – физические упражнения. Даже если вам может быть трудно взять себя в руки, совершите небольшую прогулку или отправьтесь на пробежку. Это стимулирует кровообращение и заставляет вас чувствовать себя теплее.Однако если кожа становится особенно грубой и ломкой, это также может быть связано с обменом веществ. Старайтесь пить больше воды – общее правило – два литра в день. Это ускоряет обмен веществ, а также увлажняет кожу.Но выпадение волос может иметь и другие причины. Например, некоторые люди страдают от генетического выпадения волос.Вы просыпаетесь утром и уже устали, боретесь все утро, пока не впадаете в сильный дневной спад самое позднее к 15:00? Это классический признак нарушенного обмена веществ.Занимаясь в течение дня, вы также устанете вечером и сможете легче заснуть и продолжить сон.Плохой или недостаточный сон, слишком сильный, недостаток отдыха, а также односторонние и слишком малые физические нагрузки также могут привести к нарушению обмена веществ.Ранее МедикФорум писал о пользе вареных яиц для продления жизни.

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