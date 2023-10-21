Незаметный знак на руках, который означает, что вы съели слишком много соли

«Это не мгновенная реакция после еды, но если в течение следующих 24 часов после употребления соленой пищи вы заметите отеки в этих областях, это может быть связью. Лучше обратиться за медицинской помощью, если это происходит постоянно, поскольку это может быть признаком более серьезной проблемы со здоровьем», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Ваши ноги также могут вызывать тревогу

"Отеки в этих областях могут стать более заметными, если вы слишком долго сидите или находитесь в длительных поездках".

"Результаты показали, что избыточное потребление натрия также может увеличить ночное мочеиспускание. Кроме того, исследовательская группа заметила, что у участников также наблюдались отеки ног", - комментирует исследование врач.

Как уменьшить потребление соли

Низкое — 0,3 г соли или меньше на 100 г.

Средняя — 0,3–1,5 г соли на 100 г (обычно их можно есть)

Высокий уровень — 1,5 г соли или более на 100 г (старайтесь избегать ее или ешьте ее лишь изредка).

Вопреки распространенному мнению, большая часть потребляемой вами соли поступает не из солонки, которая стоит в кухонном шкафу.Фактически, большая часть популярных приправ, которые вы потребляете в течение дня, скрыта в продуктах, которые вы покупаете в продуктовом магазине, таких как хлеб, печенье, сухие завтраки, соусы и приправы.По словам врача, этаЧто еще хуже, люди едят на треть больше, чем максимально рекомендуемая норма в шесть граммов соли в день.К счастью, ваши руки могут показать, виноваты ли вы в том, что съели слишком много популярной приправы.Соль заставляет ваше тело удерживать воду, которая может просочиться в ткани и вызвать отек. Поэтому ваши пальцы могут опухнуть в результате употребления слишком большого количества обычного ингредиента.Когда вы съедаете чрезмерное количество соли, ваше тело сохраняет лишний натрий и увеличивает количество жидкости за пределами клеток.Помимо рук, отек, также известный как отек, может также поразить лодыжки или ступни.Исследование связалоИзучив данные 52 пациентов, которые были госпитализированы с подозрением на доброкачественное увеличение простаты или рак простаты, исследовательская группа изучила пациентов, которым часто требовался туалет по ночам, что является одним из характерных признаков рака простаты.К счастью, понимание этикеток на продуктах питания может помочь вам выбрать продукты, которые не содержат популярных ингредиентов.Андреева рекомендует проверять информацию о пищевой ценности на этикетках продуктов питания, чтобы определить, низкое, среднее или высокое содержание соли в них. Затем вы можете сравнить свои любимые продукты с другими продуктами, чтобы найти наиболее полезный для здоровья вариант.Ранее МедикФорум писал о необходимости ограничивать кофеин осенью.

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