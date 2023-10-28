4 продукта, которые укрепят ваш иммунитет в сезон гриппа и простуды





«Рекомендуется съедать 30 г клетчатки в день», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Овес

Авокадо

Малина

Черные бобы.

«Взрослым британцам рекомендуется употреблять от пяти до 20 миллиардов пробиотических бактерий в день», — сказала Пономарева.

Ферментированные соленые огурцы

Кефир

Чайный гриб

Кимчи

Хлеб на закваске

Некоторые виды сыра.

«Чтобы получить пробиотический пунш, попробуйте на обед бутерброд пахаря с хлебом на закваске», — сказала дитетолог.

«Вы, вероятно, уже едите пребиотики, если придерживаетесь диеты с высоким содержанием клетчатки, хотя увеличение их потребления только поможет вам почувствовать пользу», — добавила Пономарева.

Чеснок

Лук

Незрелые бананы

Артишоки

Цельный овес

Яблоки

Корень цикория

Зелень одуванчика

Спаржа

Льняное семя.

«Приготовление крошки из яблока и льняного семени было бы идеальным для лакомства, наполненного пребиотиками, с высоким содержанием пектина, лигнанов и резистентных крахмалов для поддержания хорошего здоровья кишечника», — сказала врач.

«В преддверии зимы вакцина против гриппа обеспечивает лучшую защиту от того, что может оказаться очень тяжелым заболеванием для более уязвимых слоев населения», - утверждает Пономарева.

Следите за сахаром

Уменьшите стресс

Диетолог поделилась четырьмя советами по питанию в сезон гриппа. Начав с завтрака, диетолог рекомендовала съесть тарелку каши с нарезанным бананом и малиной.По ее словам, овес и фрукты содержат клетчатку, которая полезна для здоровья кишечника.Когда дело доходит до перекуса между завтраком и обедом, врач предлагает йогурт. Этот тип ферментированных продуктов «насыщен полезными бактериями или пробиотиками».При регулярном употреблении вы можете ожидать, что здоровье вашего кишечника улучшится.Также необходимы пребиотики, которые действуют как питательные вещества для полезных бактерий в кишечнике.Помимо здоровой пищи, есть еще один ключевой способ защитить себя от гриппа.Доктор призывает всех, кто имеет право на прививку от гриппа, пройти вакцинацию «как можно скорее».Сахар ослабляет иммунную систему в течение 30 минут после приема и сохраняется до 6 часов. Кроме того, глюкоза и витамин С фактически конкурируют за инсулин, облегчая его всасывание в наши клетки. Ищите источники витамина С с низким содержанием сахара, такие как ягоды, красный сладкий перец и брокколи.Многие из нас уже знают, что стресс вреден для нас. Хронический стресс снижает иммунную функцию организма. Простые решения каждый день, такие как планирование регулярного времени сна или участие в расслабляющей, тихой деятельности, которая вам нравится, могут помочь снизить стресс и дать вашему телу отдых и восстановление, необходимые для поддержания здоровья.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые помогут избавиться от болей в суставах этой осенью.

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