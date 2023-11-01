Употребление грейпфрута помогает снизить высокое давление - врач

"Грейпфрут содержит витамин B6, кальций, фолиевую кислоту, магний и тиамин. Он также содержит калий, питательное вещество, играющее важную роль в контроле частоты сердечных сокращений и артериального давления, а также поддержании нормального уровня жидкости внутри клеток, который затем уравновешивается натрием, который поддерживает нормальный уровень жидкости вне клеток", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Влияние грейпфрута на высокое кровяное давление

"Данные исследований показывают, что грейпфрут эффективен для снижения артериального давления из-за высокого содержания в нем калия, который нейтрализует неблагоприятное воздействие натрия, одной из частых причин высокого кровяного давления".

"Грейпфрут естественно богат калием, а большее потребление калия может снизить кровяное давление. Увеличение потребления калия снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление у взрослых с гипертонией. Результаты также показали снижение риска инсульта при увеличении потребления калия".

Взаимодействие с лекарствами

Противотревожные препараты

Антигистаминные препараты

Кортикостероиды

Лекарства для лечения высокого кровяного давления

Статиновые препараты, используемые для снижения уровня холестерина

Лекарства, используемые для лечения аритмий (нарушений сердечного ритма)

Препараты против отторжения трансплантата

"Грейпфрут также богат клетчаткой, антиоксидантами и калием. Если у вас гипертония, попробуйте включить грейпфрут в сбалансированную диету, чтобы естественным образом снизить кровяное давление", - советует Захарова.

Каждый тип грейпфрута имеет разные вкусовые характеристики: от очень терпкого до восхитительно сладкого. Грейпфрут полон витаминов А и С и является отличным источником пищевых волокон. Фрукт также имеет чрезвычайно низкий гликемический индекс — 25.Высокое кровяное давление (гипертония) является серьезным заболеванием и фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.Вероятность возникновения высокого кровяного давления увеличивается с возрастом, что отражается в том факте, что по крайней мере три четверти американцев старше 65 лет страдают этим заболеванием.В рандомизированном контролируемом исследовании ученые наблюдали за 74 взрослыми добровольцами с избыточным весом и разделили их на две группы. Первым давали половинку грейпфрута перед каждым приемом пищи три раза в день, тогда как контрольная группа не ела грейпфрута.Результаты показали, что грейпфрут помогает снизить кровяное давление. Те, кто употреблял грейпфрут, также похудели, уменьшили окружность талии и снизили уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).В другом исследовании ученые сообщили, что грейпфрутовый сок усиливает эффект свекольного сока, снижающий систолическое кровяное давление. Анализ показал значительное снижение систолического артериального давления у тех, кто принимал грейпфрут, по сравнению с контрольной группой.Грейпфрут значительно увеличивает всасываемость некоторых лекарств, что позволяет предположить, что регулярные дозы могут превратиться в потенциально смертельную передозировку. В ходе исследования изучались эффекты фелодипина и нифедипина, двух препаратов, используемых для лечения высокого кровяного давления.Хотя реакции варьируются в зависимости от человека, вам всегда следует проверять этикетки и вкладыши лекарств, которые вы принимаете, чтобы убедиться, что грейпфрутовый сок может с ними взаимодействовать.Ранее МедикФорум писал о вреде из под крана.

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