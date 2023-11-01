Употребление грейпфрута помогает снизить высокое давление - врач

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Употребление грейпфрута помогает снизить высокое давление - врач


Многочисленные исследования показали, что грейпфрут может помочь снизить высокое кровяное давление.


Каждый тип грейпфрута имеет разные вкусовые характеристики: от очень терпкого до восхитительно сладкого. Грейпфрут полон витаминов А и С и является отличным источником пищевых волокон. Фрукт также имеет чрезвычайно низкий гликемический индекс — 25.

"Грейпфрут содержит витамин B6, кальций, фолиевую кислоту, магний и тиамин. Он также содержит калий, питательное вещество, играющее важную роль в контроле частоты сердечных сокращений и артериального давления, а также поддержании нормального уровня жидкости внутри клеток, который затем уравновешивается натрием, который поддерживает нормальный уровень жидкости вне клеток", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Влияние грейпфрута на высокое кровяное давление


Высокое кровяное давление (гипертония) является серьезным заболеванием и фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Вероятность возникновения высокого кровяного давления увеличивается с возрастом, что отражается в том факте, что по крайней мере три четверти американцев старше 65 лет страдают этим заболеванием.

"Данные исследований показывают, что грейпфрут эффективен для снижения артериального давления из-за высокого содержания в нем калия, который нейтрализует неблагоприятное воздействие натрия, одной из частых причин высокого кровяного давления".

В рандомизированном контролируемом исследовании ученые наблюдали за 74 взрослыми добровольцами с избыточным весом и разделили их на две группы. Первым давали половинку грейпфрута перед каждым приемом пищи три раза в день, тогда как контрольная группа не ела грейпфрута.

Результаты показали, что грейпфрут помогает снизить кровяное давление. Те, кто употреблял грейпфрут, также похудели, уменьшили окружность талии и снизили уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).

В другом исследовании ученые сообщили, что грейпфрутовый сок усиливает эффект свекольного сока, снижающий систолическое кровяное давление. Анализ показал значительное снижение систолического артериального давления у тех, кто принимал грейпфрут, по сравнению с контрольной группой.

"Грейпфрут естественно богат калием, а большее потребление калия может снизить кровяное давление. Увеличение потребления калия снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление у взрослых с гипертонией. Результаты также показали снижение риска инсульта при увеличении потребления калия".

Грейпфрут значительно увеличивает всасываемость некоторых лекарств, что позволяет предположить, что регулярные дозы могут превратиться в потенциально смертельную передозировку. В ходе исследования изучались эффекты фелодипина и нифедипина, двух препаратов, используемых для лечения высокого кровяного давления.

Взаимодействие с лекарствами


Предупреждение: вот несколько примеров лекарств, которые могут взаимодействовать с грейпфрутовым соком:
  • Противотревожные препараты
  • Антигистаминные препараты
  • Кортикостероиды
  • Лекарства для лечения высокого кровяного давления
  • Статиновые препараты, используемые для снижения уровня холестерина
  • Лекарства, используемые для лечения аритмий (нарушений сердечного ритма)
  • Препараты против отторжения трансплантата
Хотя реакции варьируются в зависимости от человека, вам всегда следует проверять этикетки и вкладыши лекарств, которые вы принимаете, чтобы убедиться, что грейпфрутовый сок может с ними взаимодействовать.

"Грейпфрут также богат клетчаткой, антиоксидантами и калием. Если у вас гипертония, попробуйте включить грейпфрут в сбалансированную диету, чтобы естественным образом снизить кровяное давление", - советует Захарова.



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