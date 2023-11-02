Врач рекомендует метод засыпания 10-3-2-1-0 для лучшего ночного отдыха

«Напитки с кофеином выводятся из кровотока примерно через 10 часов и устраняют стимулирующий эффект», - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

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«Отказ от обильного приема пищи или употребления алкоголя за три часа до этого может помочь уменьшить симптомы рефлюкса, а алкоголь нарушает естественный цикл сна, снижая качество сна».

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«За час до сна сократите использование электроники, так как синий свет нарушает естественный цикл снаорганизма», — сказал врач.

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«Поэтому поговорите со своим врачом о любых проблемах со сном», — добавил он.





Другие методы улучшения сна

"Позже в тот же день, когда ваш внутренний термостат вернется в нормальный диапазон, это может вызвать чувство сонливости и помочь вам лучше спать".

Независимо от того, идет ли время вспять или вы какое-то время боролись, заснуть, когда вы просто не можете, может быть невероятно стрессовым.Это может быть похоже на битву между вашим мозгом, который постоянно говорит вам немного отдохнуть на предстоящий день, и вашим телом, которое просто не проявляет интереса.К счастью, врач поделился методом сна, который может помочь тем, кто ворочается по ночам - он называетсяХотя послеобеденный кофе может показаться необходимым для последнего толчка, эксперт рекомендовал прекратитьПомните, что кофе — не единственный источник кофеина, поэтому вам следует также помнить о некоторых чаях и шоколаде.Еще один важный шаг — убедиться, что вы последний раз в день плотно едите за три часа до того, как захотите лечь спать.Вы, наверное, слышали о важности правильного режима перед сном, и врачи тоже это поддерживают.Доктор посоветовал провести последние два часа ночи, пытаясь «расслабить мозг» и записать все задачи на следующий день, чтобы дать мозгу умственный отдых.Ноль означает «количество раз, которое вы нажмете кнопку повтора утром», если вы будете следовать этому методу.Хотя это может помочь вам заснуть и наладить хороший распорядок дня, врач добавил, что этот советОдно из наиболее эффективных изменений, которые вы можете внести, чтобы улучшить свой сон, — этоПостарайтесь поддерживать это даже в выходные дни.Через некоторое время ваши биологические часы или циркадный ритм привыкнут к этому времени. Это поможет вам заснуть ночью и вам будет легче просыпаться по утрам. Когда ваше тело начнет привыкать к новому времени, вы автоматически проснетесь — даже без будильника.Регулярные физические упражнения, особенно утром или днем, могут повлиять на качество сна,Ранее МедикФорум писал о вреде воды из под крана.

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