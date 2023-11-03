Диетолог назвала 4 правила, которые позволяют стабильно худеть

"Большинство планов здорового образа жизни терпят неудачу, потому что у вас просто не хватает времени на физические упражнения и сбалансированное питание между работой, встречами и домашними делами", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Приготовление еды – готовим заранее на неделю

"Это экономит не только деньги, но и калории. Миски, салаты и роллы можно приготовить заранее в качестве закуски. Вы можете просто хранить приготовленную еду в холодильнике. Утром обед можно легко перевезти на работу в ланч-боксе".

Планируйте неделю вперед

Выложите свою любимую спортивную одежду в воскресенье

Чит-день разрешен

"В еде также есть социальный компонент, и в особых случаях или при встречах с друзьями и семьей вы, возможно, не захотите слишком себя ограничивать".

Как узнать, какой для вас здоровый вес

Таким образом, вы сможете начать новую неделю прямо в начале недели.К сожалению, недостаточно просто правильно питаться и заниматься спортом по выходным. Даже в течение недели важно победить свою внутреннюю слабость. Следующие советы пригодятся.Очень немногие люди имеют время или желание пойти на кухню и приготовить здоровую еду во время обеденного перерыва. Кроме того, на работе зачастую просто нет возможности приготовить полезный обед.Вместо того, чтобы утолять голод сладостями или вредным фастфудом, можно приготовить обед на выходных.Люди часто говорят: «У меня нет времени на упражнения»? Лучше всего внести тренировки в свой календарь.Независимо от того, проходят тренировки дома или в спортзале, заранее записав запланированные упражнения, можно сэкономить немало времени.Напряженным утром вы придумываете множество оправданий, почему вы не можете заниматься спортом именно сегодня. Если вы выложите спортивную одежду на неделю в воскресенье, вы сэкономите драгоценное время в понедельник утром.Спортивная одежда также напомнит вам о том, что вы решили заняться спортом. Это может повысить мотивацию и повысить вероятность того, что вы действительно завершите обучение.«Чит-день» — это день, когда вы сознательно отклоняетесь от здорового питания и едите менее ограничительно. Если вам трудно соблюдать здоровую диету, возможно, имеет смысл выбрать день недели, когда можно есть больше.Чит-день может позволить вам наслаждаться этими социальными ситуациями без строгих диетических правил.Знание того, что для вас значит здоровый вес, поможет поставить соответствующие цели, которые улучшат ваше здоровье. Вы можете даже обнаружить, что вам не нужно худеть, чтобы оставаться в пределах здорового веса.Если у вас больше мышечной массы, вы будете тяжелее, чем человек с меньшим количеством мышц того же роста. Вы даже можете обнаружить, что диаграммы ИМТ указывают на избыточный вес, хотя у вас здоровый процент жира в организме из-за увеличения мышечной массы. Вот почему ИМТ не является хорошим показателем для некоторых групп людей, включая пожилых или мускулистых людей.Ранее МедикФорум писал о проблемах ЖКТ, который приводит к дефициту витаминов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.