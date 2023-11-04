Врач рекомендует 8 изменений в питании, которые снижают риск развития рака

«Хотя не существует какого-то одного продукта питания, который мог бы гарантировать профилактику рака, здоровое питание, безусловно, может помочь снизить риск развития рака», - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

1. Пейте зеленый чай

«Антиоксиданты помогают нейтрализовать вредные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут повредить ДНК и другие клеточные компоненты. Это повреждение может привести к мутациям и увеличить риск развития рака».

2. Используйте чеснок и лук

3. Ешьте помидоры

«Ликопин связан со снижением риска рака простаты, среди других типов», — сказал доктор.

4. Наслаждайтесь обезжиренными молочными продуктами или молочными продуктами растительного происхождения

5. Ограничьте переработанное и красное мясо

«Если вы едите красное мясо, делайте это в умеренных количествах. Рекомендации предлагают ограничить потребление красного и переработанного мяса до 70 граммов в день или меньше», советует Завьялов.

6. Ограничьте употребление сладких и сильно обработанных продуктов

7. Избегайте обезвоживания

8. Пейте меньше алкоголя

Здоровая диета может помочь вам защититься от множества серьезных проблем со здоровьем, включая рак.К счастью, врач поделилсяпростыми диетическими хитростями, которые помогут сделать это с удовольствием.Хотя вашим любимым выбором может быть классическая чашка чая, зеленый чай богат антиоксидантами, известными как катехины, которые могут оказывать «защитное» действие против рака.Популярные кулинарные ингредиенты, насыщенные соединениями серы, могут снизить риск возникновения некоторых видов рака, особенно тех, которые встречаются в пищеварительном тракте.Более того, чеснок и лук могут стать дешевым дополнением ко многим различным блюдам.Помидоры являются хорошим источником ликопина, антиоксиданта, который может помочь снизить риск рака простаты.Врач объяснил, что употребление нежирных или растительных молочных продуктов может снизить риск развития колоректального рака.Высокое потребление обработанного и красного мяса связано с более высоким риском рака кишечника, что делает более желательными источники нежирного белка, такие как птица и рыба.Доктор объяснил, что высокое потребление сахара и сильно обработанные продукты могут стать опасной основой для развития рака.Поэтому он рекомендовал свести к минимуму потребление сладких и сильно обработанных продуктов, включая сладкие напитки, сладости и обработанные закуски.Врач поделился, что этот простой, но важный совет поможет сохранить общее состояние здоровья.Эксперт посоветовал сократить употребление алкоголя, поскольку чрезмерное употребление алкоголя связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, включая рак молочной железы и печени.Ранее МедикФорум писал о том, что вызывать артериальную гипертонию в молодом возрасте может стресс.

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